L'association de consommateurs britanniques Which? a récemment publié un article pointant du doigt les risques d'espionnage et de détournement de données personnelles liées à l'utilisation de certains modèles de Airfryers, ces friteuses à air qui deviennent de plus en plus populaires sur le marché.

Ces friteuses à air chaud ont actuellement le vent en poupe pour leur aspect compact, multifonction et diététique : l'air chaud pulsé permet d'obtenir des aliments croustillants sans excès d'huile. Les fabricants surfent sur le succès du concept et multiplient les références... Mais tous les modèles ne se valent pas.

Sont ainsi pointés du doigt les modèles proposés par les marques Xiaomi, Cosori et Aigostar. Point de crispation de ces AirFryers : ils sont tous équipés de fonctionnalités intelligentes et connectées, liées à une application mobile...

Application mobile suspectée de siphonner les données sensibles des consommateurs comme la localisation précise, adresse, habitudes d'utilisation, parfois même identité... Des données qui pourraient être exploitées par les fabricants à l'insu de l'utilisateur.

Les applications demandent ainsi des autorisations d'accès aux données qui n'ont parfois pas de sens vis-à-vis des fonctionnalités proposées, et les fabricants se montrent par ailleurs peu transparents sur la façon dont sont traitées et exploitées ces données, voire même avec qui elles sont partagées...

L'association met en garde sur le fait que ces applications n'ont en théorie pas besoin d'une montagne de données pour fonctionner tel qu'elles le doivent. Pas besoin ainsi de connaitre l'âge de l'utilisateur ni son numéro de téléphone ou adresse pour lancer la cuisson d'une poignée de frites... Attention donc à ces nouveaux objets connectés et aux informations que vous leur partagez.