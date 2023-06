La décarbonation du secteur de l'aviation est un sujet sensible à l'heure où un effort est demandé à tous les types de transport et les avions n'y feront pas exception. L'hydrogène est vu comme un possible carburant vert capable de résoudre la difficile équation d'une aviation en croissance mais capable de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (et son bruit) de façon significative.

Il faudra aussi imaginer de nouveaux designs d'avion permettant de réduire sensiblement la consommation de carburant grâce à de nouvelles formes de fuselage et d'aile et des matériaux innovants.

En 2020, ArianeGroup avait lancé avec Airbus et Safran un projet HyPERION visant à étudier la faisabilité de systèmes de propulsion à hydrogène pour les avions civils en vue ensuite d'une possible intégration dans de futurs designs.

HyPERION, en route vers les avions à hydrogène

L'acronyme HyPERION signifie HYdrogène pour une Propulsion Environnementalement Responsable de l'aviatION et a reçu le soutien financier du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA).

Le projet "a permis de réaliser des avancées significatives dans la définition de systèmes propulsifs à hydrogène pour avions commerciaux" avec un haut niveau de sécurité tout en donnant un aperçu sur les "différentes technologies qui restent à développer".

Tout a été passé au crible de l'analyse, de la sortie de l'hydrogène liquide stocké à -253 degrés dans les réservoirs puis conditionné à température et pression optimales jusqu'à l'éjection des gaz brûlés.

Cela a permis de tester différentes configurations mais aussi la compatibilité des matériaux métalliques et de réaliser les essais d'un premier système de conditionnement de l'hydrogène, indique le communiqué.

Une preuve de concept déjà testée

Une première preuve de concept d'un tel système a été testé avec succès le 12 mai dernier avec des équipements initialement conçus pour les applications spatiales et démontrant la faisabilité technique qui permettra d'envisager son intégration future.

C'est un élément de plus qui se met en place dans la possibilité d'utiliser l'hydrogène comme carburant des avions dans la prochaine décennie. La propulsion ne sera pas la seule à en bénéficier.

Un autre projet d'Airbus, HyPower, étudie l'utilisation de l'hydrogène pour les fonctions annexes des avions de ligne comme la climatisation ou l'éclairage, avec là aussi la volonté de réduire les émissions de gaz polluants.