Du démonstrateur Eurocopter X3 des années 2010 au concept Airbus Racer conçu dans le cadre du programme européen Clean Sky 2 visant à optimiser la consommation de carburant et le niveau sonore des hélicoptères, bien du chemin a été accompli.

Le projet Airbus Racer (Rapid And Cost-Effective Rotorcraft) vise à développer les technologies pour un hélicoptère plus rapide que la moyenne mais aussi moins gourmand en carburant et plus silencieux, préfigurant l'avenir des hélicoptères.

C'est sur la base de Marignane (Bouches-du-Rhône) que l'engin a réalisé un vol inaugural, montrant son style atypique se caractérisant par un classique rotor mais aussi deux moteurs latéraux qui assurent jusqu'à 40% de la poussée du rotor et stabilisent l'aéronef.

L'hélicoptère rapide à rotor et hélices propulsives

Destiné à plus vite que les hélicoptères conventionnels en dépassant les 400 km/h, son format hybride entre l'hélicoptère et l'avion est également pensé pour réduire la consommation de carburant en adoptant un mode de fonctionnement spécifique.

Airbus Racer (credit : Airbus)

En vitesse de croisière, l'Airbus Racer peut couper l'un de ses moteurs latéraux, ce qui lui fera perdre un peu de vitesse mais surtout assure une réduction de consommation de carburant de 20%, répondant à l'objectif du programme européen.

Cela est rendu possible par un système Eco-Mode dévelopé par la DGAC (Direction général de l'aviation civile) qui permet d'éteindre l'un des moteurs en vol et de pouvoir le rallumer quasi-instantanément.

Moins énergivore, plus silencieux

Par ailleurs, en redistribuant la puissance entre le rotor et les moteurs latéraux, l'Airbus Racer peut adopter des profils aérodynamiques le rendant beaucoup plus silencieux en vol.

Airbus Racer, le concept

Outre la validation des technologies qui pourront être exploitées pour de futures générations d'hélicoptères, l'Airbus Racer, plus rapide, plus stable et moins énergivore que les autres hélicoptères, pourrait devenir une référence en matière de secours d'urgence.

Le vol inaugural à Marignane prépare une campagne d'essais en vol sur les deux prochaines années avant de passer à la phase commerciale. Les tests porteront sur la maîtrise de la vitesse de croisière de 400 km/h puis sur l'Eco Mode permettant de réaliser les économies de carburant.