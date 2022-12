Aujourd'hui nous mettons an avant les écouteurs Apple AirPods 2 qui profitent d’une belle promotion sur Cdiscount.

Ce sont des écouteurs blancs de type intra-auriculaire, ils sont équipés d’une tige pour un meilleur maintien sur l’oreille. Les AirPods 2 sont accompagnés de leur boite de rangement qui permet aussi de les recharger. Ils se mettent en pause lorsque vous enlevez les écouteurs de vos oreilles.

De plus, les AirPods 2 bénéficient d’une connexion deux fois plus rapide et plus stable grâce à la technologie Bluetooth. Les écouteurs peuvent être utilisés pendant maximum 24 heures avec une écoute de 5 heures par écouteur.

Sur Cdiscount, les écouteurs Apple AirPods 2 sont au prix de 139 € au lieu de 179 € avec la livraison gratuite.



D'autres bons plans sont disponibles sur internet, voici notre sélection :

Smartphone

PC portable

Tablette tactile

Accessoire PC

TV

Casque

Enceinte

Apple HomePod mini à 85 € avec le code RAKUTEN15 (Rakuten)





Maison

Divers

Tous nos bons plans sont accessibles sur notre page dédiée sur le site.