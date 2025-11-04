Avec le Black Friday en approche, les promotions vont déjà bon train avant même l'événement, permettant de se faire plaisir à moindre coût. Dans le domaine audio, les offres alléchantes sont nombreuses, que l'on soit chez adepte des produits Apple, amateur du riche écosystème Android ou que l'on ne jure que par les grands noms du secteur.

Apple AirPods 4

Les écouteurs sans fil AirPods 4 restent une valeur sûre chez Apple. S'ils conservent le style AirPod, ils profitent d'un design ouvert sans embouts silicone mais sont certifiés IP54 pour résister à la transpiration et à la pluie.

Avec ou sans réduction de bruit active selon la version, ils offrent une autonomie correcte, dans la moyenne de ce type d'accessoire, et une qualité audio appréciable.

Ils pourront facilement être appairés à un iPhone ou un appareil Apple. On peut trouver les AirPods 4 au petit prix de 119 € (au lieu de 137 €) chez CDiscount.

Huawei FreeBuds 6i

Allergiques à Apple ? Il existe des alternatives. La marque Huawei possède une vaste de gamme d'écouteurs sans fil, dont les Huawei FreeBuds 6i qui connaissent une grosse baisse de prix chez plusieurs revendeurs.

De type oreillette avec tige et dotés d'embouts silicones, ces écouteurs sans fil jouent la carte du rapport qualité / prix. Sans égaler les champions dans leur catégorie, ils permettront de profiter d'une réduction de bruit active et d'une qualité sonore correcte, aussi bien pour écouter de la musique que pour prendre des appels.

Les écouteurs sans fil Huawei FreeBuds 6i peuvent être trouvés à 69,90 € chez Amazon et chez La Fnac, soit une réduction de 40% par rapport à leur tarif de référence.

Bose QuietComfort Ultra

La marque Bose est une référence en matière de casques audio couvrants et le Bose QuietComfort Ultra (ou QC Ultra) offre tout le nécessaire pour une qualité audio optimale, le tout dans un silence profond grâce à son système de réduction active de bruit parmi les meilleurs du marché.

Compatible Bluetooth 5.3, il offre une capacité audio spatiale pour une expérience immersive et profite de coussinets ultra-confortables. Pour écouter de la musique, avec un profil audio personnalisé selon l'écoute de l'utilisateur, ou passer des appels ne laissant passer que la voix, il ne manque de rien, pas même d'autonomie puisqu'il pourra assurer 24 heures de fonctionnement continu.

Le casque audio Bose QuietComfort Ultra est actuellement proposé chez Amazon au prix de 299,95 €. Rappelons qu'il était initialement commercialisé à 499,95 € !

Le pré-Black Friday, une fête pour les oreilles

Le Pré-Black Friday regorge d'offres intéressantes en ce début novembre, avec des propositions pour toutes les bourses. A cette occasion, des écouteurs sans fil comme les Nothing Ear (a) chutent à 64 € (au lieu de 99 €) chez Amazon tandis que les Huawei FreeBuds Pro 4 perdent 70 € pour atteindre 129,99 €.

Il y a également de bonne affaires du côté des barres de son, comme la Sony BRAVIA Theatre Bar 8 au 11 haut-parleurs WiFi pour du son spatialisé qui perd plusieurs centaines d'euros pour arriver au prix de 649 € (au lieu de 999 €) ou, plus abordable, la Samsung HW-B760F en audio 5.1 et ses 400W RMS proposée à 229 € au lieu de 349 €.