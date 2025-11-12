Le Black Month continue sur Cdiscount, avec une vague de promotions allant jusqu'à -40% sur une vaste sélection de produits jusqu'au 2 décembre. C'est le moment idéal pour prendre de l'avance sur les achats de fin d'année !
En plus des remises du Black Month, une opération spéciale Noël vous permet d'obtenir le 2ème jouet à -50% avec le code 2NOEL50. Pour vous inspirer, le site a également mis en ligne son "E-catalogue LEGO" (incluant des exclusivités) et son catalogue complet du "French Père Noël".
Attention, d'autres offres plus éphémères sont en cours : si vous avez besoin de vous équiper en petit électroménager, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour profiter de -10% dès 99 € d'achat sur une sélection SEB, Moulinex ou Rowenta avec le code SEB10D99.
Découvrez ci-dessous une sélection des meilleures ventes du moment pour l'occasion.
TOP ventes Black Month Cdiscount
- Machine à café Bosch Tassimo Happy TAS109E - Noir à 19,99 € (1400W, 0,7L, multi-boisson, nettoyage et détartrage automatiques + nettoyage vapeur systématique entre les boissons)
- Casque Bluetooth JBL Tune 510BT - Noir à 32,99 € (son JBL Pure Bass, Bluetooth 5.0, jusqu'à 40h d'autonomie)
- Friteuse sans huile Fagor FGF10 à 79,99 € soit -20% (10L avec double cuve 4,5L, séparateur amovible, synchronisation des fins de cuisson, 8 programmes, 2400W, minuterie, température réglable, hublot de contrôle...)
- Friteuse sans huile Ninja Foodi AF200EU à 99,99 € soit -44% (7,6L avec double cuve, synchronisation des fins de cuisson, 4 programmes, 2400W)
- AirPods 4 (sans ANC) à 119 € soit -13% (audio adaptatif, mode Transparence, audio spatial personnalisé...)
- Aspirateur robot laveur Roborock Q10 VF+ à 249 € soit -37% (station avec vidage automatique, 10000 Pa, autonomie 150 min, détection de tapis avec boost, laser LDS, évitement d'obstacles, mode DEEP+ avec nettoyage lent et en profondeur...)
- iPhone 14 - 128 Go Noir - Reconditionné excellent état à 289,99 €
- Lave-linge hublot Candy CSS1410TWMCBE/FR - Noir à 349,99 € (10 kg, moteur induction, 15 programmes dont 9 cycles rapides, fonction vapeur, 1400 trs/min)
- Trottinette électrique iScooter iX4 à 369,99 € soit -10% (800W, max 45 km/h, autonomie 45 km, pneus 10", double amortisseur à ressort avant et arrière)
- PC portable gaming Lenovo Legion 5 15IRX10 à 1 199 € soit -7% (15,3" IPS WUXGA 165Hz, Dolby Vision, G-SYNC, 100% sRGB, Core i7-13650HX, RTX 5070 115W, RAM 32 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6, Bluetooth 5.2)
Rendez-vous sur la page dédiée au Black Month Cdiscount pour retrouver l'ensemble des offres.
