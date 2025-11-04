C'est un cambriolage digne d'un film qui a eu lieu en plein cœur des Alpilles. Dans la nuit du 21 au 22 octobre, un mas à Saint-Rémy-de-Provence, servant de lieu de tournage pour une émission de télé-réalité belge ("Ma mère ton père"), a été dévalisé.

Les voleurs ont fait main basse sur un million d'euros de matériel de tournage haut de gamme. Mais ils ont commis une erreur fatale : emporter une paire d'AirPods qui se trouvait avec le reste du butin.

Comment les écouteurs ont-ils trahi les voleurs ?

Le préjudice était colossal : caméras télépilotées, drones, appareils photos, optiques, tablettes... tout avait disparu. L'enquête, confiée à la police judiciaire de Marseille (DCT), a pris un tournant décisif quelques heures plus tard.

En passant en revue la liste des objets dérobés, les enquêteurs ont remarqué qu'une paire d'AirPods était de nouveau active. Grâce à l'application "Localiser" d'Apple, ils ont pu suivre le signal, qui bornait précisément dans un appartement à Milhaud, au sud de Nîmes.

L'arrestation s'est-elle faite rapidement ?

Le piège s'est refermé très vite. Les policiers marseillais ont prévenu la gendarmerie de Bernis, la plus proche. À leur arrivée à l'adresse géolocalisée, les militaires avaient déjà interpellé un premier suspect, un Avignonnais de 39 ans déjà connu pour des faits de vol.

Dans l'appartement, les forces de l'ordre ont retrouvé une partie du matériel de tournage et les fameux AirPods "mouchards". L'analyse du téléphone du suspect a permis d'identifier et de localiser son complice, un homme de 37 ans, dans un squat à Nîmes. Le reste du butin y était stocké.

Comment fonctionne cette technologie de localisation ?

Cette affaire de cambriolage illustre la puissance du réseau "Localiser" (Find My) d'Apple. Les AirPods, comme les AirTags, n'ont pas de GPS propre ni de connexion cellulaire. Ils émettent un simple signal Bluetooth sécurisé.

Ce signal est capté anonymement par n'importe quel iPhone, iPad ou Mac passant à proximité. Cet appareil "relais" envoie alors la position de l'objet aux serveurs d'Apple. Avec plus d'un milliard d'appareils en circulation, Apple a créé un maillage mondial redoutable, transformant chaque produit en balise espion.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le matériel volé a-t-il été restitué ?

Oui. L'intégralité du butin, estimé à près d'un million d'euros, a été retrouvée lors des deux interpellations et a été restituée à la société de production belge Never Ending Story.

Les voleurs ont-ils été condamnés ?

Oui. Les deux hommes, récidivistes, ont rapidement reconnu les faits. Ils ont été jugés en comparution immédiate au tribunal de Tarascon et condamnés à des peines de deux et trois ans de prison ferme, puis incarcérés.

Est-ce la première fois que le réseau "Localiser" résout une affaire ?

Non, loin de là. Récemment, au Royaume-Uni, un iPhone volé a permis de remonter la piste d'un entrepôt et de démanteler un vaste réseau qui expédiait des milliers de téléphones volés vers la Chine.