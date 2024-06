Alan Wake 2 aura prochainement droit à son premier DLC intitulé Night Springs, qui a fait l'objet d'une vidéo de présentation en ouverture du Summer Game Fest.

L'occasion pour le titre de lancer les précommandes de l'extension et du titre qui se décline dans deux éditions physiques.

Le premier pack est une édition Deluxe qui proposera le jeu en édition physique ainsi que l'accès au pass d'extension intégrant le DLC Night Springs et The Lake House, un ensemble d'éléments cosmétiques en jeu et un code permettant de récupérer Alan Wake Remastered. Le tout sera proposé au prix de 80$ pour une sortie prévue le 22 octobre.

Une autre édition sera également proposée en collector : elle proposera le contenu de l'édition Deluxe mentionné ainsi qu'un art book, un ensemble de pins, une clé de l'hôtel Oceanview et une réplique de la lampe Angel. Cette édition limitée sera proposée au tarif de 200$ les précommandes se tiendront jusqu'au 21 juillet prochain.