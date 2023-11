Correction d’un problème lié à la disparition de la poupée « Père » de la comptine si elle était placée au mauvais endroit et que le joueur sauvegardait sa partie.

Amélioration de la fonction de zoom dans les dioramas (tels que les cachettes des cultistes et les comptines) et la carte.

Optimisation de l’utilisation de la mémoire afin de conserver plus de cadavres d’ennemis froids gisant sur le sol, pour plus de réalisme et d’effroi.