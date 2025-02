Le déploiement de Windows 11 24H2 connaît un nouveau coup d'arrêt. Microsoft vient d'annoncer la suspension de la mise à jour sur les machines équipées d'AutoCAD 2022, un logiciel de conception assistée par ordinateur largement utilisé dans l'industrie. Cette décision intervient après la découverte d'incompatibilités majeures entre la dernière version de Windows et ce logiciel spécifique, mettant en lumière les défis persistants auxquels Microsoft fait face dans le déploiement de ses mises à jour majeures.

Un déploiement chaotique, mais en voie d'amélioration

Depuis son lancement, Windows 11 24H2 a connu plusieurs suspensions de déploiement. Microsoft, soucieux d'éviter les désagréments pour ses utilisateurs, bloque proactivement l'installation sur les configurations à risque. Malgré ces précautions, des problèmes persistent, notamment avec des logiciels tiers comme AutoCAD 2022.

Cette approche prudente de Microsoft témoigne d'une volonté d'améliorer la stabilité de ses mises à jour, même si cela implique des retards dans le déploiement global. Dans l'interval, cette nouvelle suspension soulève de nouveaux doutes quant à la capacité de Microsoft de faire sainement évoluer son système alors même que la marque force les utilisateurs à basculer vers W11 en martelant la fin du support de Windows 10.

Qui est concerné et quelles sont les solutions ?

Les utilisateurs d'AutoCAD 2022 sont directement impactés par cette suspension. Si vous faites partie de ce groupe, voici vos options :

Patienter jusqu'à la résolution du problème par Microsoft et Autodesk

Mettre à jour AutoCAD vers une version plus récente, compatible avec Windows 11 24H2

Effectuer un rollback si la mise à jour a déjà été installée

Microsoft travaille actuellement en étroite collaboration avec Autodesk pour résoudre ces incompatibilités dans les meilleurs délais, sans annonce de date butoir toutefois.

Les défis de la compatibilité logicielle

Ce nouvel incident met en avant les difficultés rencontrées par Microsoft afin d'assurer la compatibilité de Windows avec une myriade de logiciels tiers. La diversité des configurations matérielles et logicielles complique considérablement le processus de mise à jour.

Pour les développeurs de logiciels comme Autodesk, cela implique un travail constant d'adaptation à l'évolution de Windows, parfois au détriment de la rétrocompatibilité avec les versions plus anciennes de leurs propres produits. La majorité des clients d'AutoCAD étant des professionnels, l'interruption des services n'est pas envisageable, il est donc crucial pour Microsoft et Autodesk de trouver rapidement une solution.

L'avenir de Windows 11 et des mises à jour majeures

Face à la multiplication des problèmes à chaque mise à jour et aux nombreuses suspensions de déploiement, il est bon de se demander si Microsoft compte renforcer sa stratégie de tests en amont.

Les utilisateurs espèrent ainsi un renforcement des liens entre Microsoft et les éditeurs des logiciels tiers les plus populaires afin d'assurer la compatibilité logicielle. Il serait également bon que Microsoft renforce ses protocoles de tests ou procède à des cycles plus longs auprès du programme Insiders avant le déploiement des mises à jour en version officielle.

Depuis quelques mois, la méfiance s'est installée auprès des utilisateurs de Windows 11 et la consigne est toujours la même : mieux vaut attendre quelques semaines avant de procéder aux mises à jour de Windows et ne pas forcer ces dernières, sous peine d'essuyer quelques plâtres.