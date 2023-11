La marque Algolaser propose des offres pré Black Friday actuellement sur l'ensemble de ses graveurs découpeurs laser, à commencer par l'entrée de gamme avec le kit DIY 5 ou 10 W.

Comme son nom l'indique, il s'agit d'un kit à assembler soi-même avec une structure en profilés aluminium V-slot 2020 que l'on retrouve sur les imprimantes 3D grand public. Le modèle propose une surface de travail de 350 x 300 mm avec une vitesse allant jusqu'à 12000 mm/min. Le tout est assemblé en 15 minutes seulement et la tête s'équipe d'un laser d'une puissance de 5 ou 10W selon le modèle. La version 5 W est actuellement proposée chez Gearberry à 246,99 € contre 341,99 € pour la version 10 W.



L'Algolaser Alpha 22W est le milieu de gamme de la marque avec une structure révisée plus solide. Il propose une surface de travail de 210 x 280 mm avec une vitesse de déplacement de 500 mm/s. Il est actuellement proposé au prix de 711,55 € avec un module Air Assist offert.



L'AlgoLaser Delta propose une configuration plus avancée avec une structure aluminium renforcée ainsi qu'un écran couleur tactile garantissant un travail autonome. On y trouve également un module WiFi 5G ainsi qu'un bouton d'extinction d'urgence. Sa surface de travail est de 440 x 415 mm pour une vitesse de 500 mm/s max. Il embarque une tête laser de 22 W permettant la gravure et la découpe de bois, mais également la gravure couleur d'acier inoxydable. Actuellement il est proposé au prix de 901,55 € avec un module Air Assist offert.



Enfin, le fabricant Two Trees propose également une offre sur son module TS2 10W. Il offre une solution abordable à la gravure laser 10 W avec un module Air Assist intégré et un câblage guidé par des chaines industrielles. En outre, il dispose d'une plaque de filtration des rayons laser en façade, afin de permettre une intégration en caisson. Il est actuellement proposé à 379,99 €

Offres Black Friday

Le revendeur GearBerry propose actuellement une période pré Black Friday avec des offres et des opérations spéciales, notamment une roue de la chance pour gagner jusqu'à 1099 $ d'achat, des ventes flash à -50%, des coupons et remises exceptionnelles, ou encore des accessoires offerts sur certains produits.

Le site propose des expéditions gratuites depuis des entrepôts localisés en Europe avec une politique de retour sur 30 jours et remboursement sous 7 jours.