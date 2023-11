Algolaser vient de lancer sur le marché sa nouvelle station de gravure / découpe laser déclinée en deux principaux modèles se différenciant par la puissance proposée : 5 ou 10 W.

Il s'agit d'une graveuse de type ouverte, avec un laser diode à compression qui propose quelques options bien senties.

On retrouve ainsi un module Wifi pour compléter la connectique USB et la communication avec un logiciel de gravure. Le graveur s'offre une touche "industrielle" avec un bouton-poussoir d'urgence rouge ainsi qu'une clé de verrouillage qui permettra d'empêcher son utilisation lorsque l'appareil n'est pas sous surveillance.

Le tout est animé par une carte mère 32 bits, et le châssis mise sur des profilés aluminium 2020 qui permettront d'étendre assez facilement ses dimensions à moindres frais.

La surface de travail est de 330 x 350 mm et Algolaser annonce de la gravure atteignant jusqu'à 200 mm/s (12000 mm/min). Le tout s'accompagne de plusieurs niveaux de protection : détection de surcharge électrique, détection anti-bascule et défaut d'alignement. La zone de gravure est également en partie protégée par un cache filtrant les radiations laser.

La station permet de découper du contre-plaqué de 5 mm en une passe ainsi que de l'acrylique (coloré) de 3,5 mm

Le laser Algolaser est à retrouver au prix de 246,99 € pour la version 5W et 341,99 € dans la version 10W, en exclusivité sur le site de Gearberry et en expédition depuis les entrepôts européens les plus proches pour une livraison en quelques jours.

