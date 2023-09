Le marché des graveurs laser explose depuis quelques années avec une multiplication des références conjuguée à une envolée des technologies, notamment celle de la compression des faisceaux à diode qui permet de proposer davantage de puissance pour un cout relativement maitrisé.

AlgoLaser propose ainsi aujourd'hui son nouveau laser Delta 22W, un graveur / découpeur laser au format ouvert offrant une surface de travail de 440 x 415 mm. Un modèle qui se démarque par un fonctionnement quasi autonome puisqu'il embarque un écran LCD interactif couleur permettant de sélectionner directement les fichiers à graver ou à découper ainsi qu'à piloter la tête et à réaliser certains réglages. Plus besoin de vous connecter à un appareil pour réaliser une gravure, vous pourrez directement depuis l'écran prendre en charge la gravure, la découpe, le contrôle de la pompe à air, vérifiez l'état de la machine, la progression du travail, les alertes via un éclairage RVB vibrant. A noter également une smart APP pour graver à partir de votre téléphone.

Il suffit ainsi de stocker des fichiers G-Code dans sa mémoire, puis de naviguer dans le menu pour réaliser le travail de découpe. Il est également possible de contrôler le module d'Air Assist depuis l'écran, ce dernier étant relié par un boitier de commande au laser.

Côté puissance, l'Algolaser Delta revendique 22W via un assemblage de 4 diodes bleues, ce qui permet de proposer de la gravure jusqu'à 500 mm/s, de la découpe de 30 mm de sapin en une passe, de l'acrylique jusqu'à 45 mm (15 passes) ou 12 mm de MDF (6 passes). Sa puissance permettra également de graver l'inox en couleur via un processus d'oxydation de surface.

On y trouve également un bouton d'arrêt d'urgence ainsi qu'un système de verrouillage par clé, un module de détection de flamme, un suivi de la pression de l'air ainsi qu'un rappel de nettoyage de la lentille.

En interne, l'Algolaser Delta 22W est doté d'une carte mère avec CPU 4 coeurs associé à 8 Mo de RAM, 16 Mo de mémoire interne et une carte SD de 32 Go de stockage. On y retrouve également un gyroscope pour prévenir de toute bascule et arrêter automatiquement le travail lors du déplacement du matériel.

Idéal pour la production de séries, l'Algolaser Delta 22W se dote de capteurs de fin de course et ses câbles sont protégés pour éviter de tomber ou déplacer les supports à graver. Il est également directement livré avec son système d'Air Assist pour faciliter la découpe et limiter les traces de brulure lors des gravures.

Vous pourrez trouver dès aujourd'hui chez GearBerry l'AlgoLaser Delta 22W au prix réduit de 939 € au lieu de 1439 €, sachant que les 100 premières commandes recevront en plus gratuitement un panneau alvéolaire 400*400mm d'une valeur de 80 €. Plus de détails sur ce lancement ici.