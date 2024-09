À la sortie d'AlgoOS en version 2.0, la marque AlgoLaser lance une campagne de promotion sur ses graveurs et découpeurs laser.

AlgoLaser a travaillé son système afin de rendre la production de pièces plus rapide, plus efficace, mais également plus simple. L'interface a ainsi été repensée pour faciliter la navigation sur les écrans tactiles qui équipent les graveurs de la marque.

Il devient ainsi bien plus simple de naviguer dans les différents espaces de stockage (SD, USB, local) pour exploiter le laser en mode hors connexion. Plus simple également de contrôler l'appareil en déplaçant la tête, ou en pilotant l'air assist tout en étant capable d'en gérer la puissance.

Les galeries de projets ont été optimisées pour permettre de repérer plus facilement les travaux et les sélectionner. Il est également possible de visualiser la position des calques par rapport à l'espace de travail pour mieux positionner la matière à graver ou découper. En outre, les réglages liés aux projets sont également affichés et il est possible de les modifier à la volée selon plusieurs critères : puissance, nombre de passes, qualité, ou préréglage de matériau.

Pour célébrer cette mise à jour bienvenue qui rend les appareils d'AlgoLaser plus autonomes, la marque procède à quelques promotions.

On pourra ainsi mettre la main sur le kit à monter Algolaser MK2 en 5 ou 10 W à respectivement 269 € au lieu de 359 € et 359 € au lieu de 449 € avec en cadeau un lot de 10 planches de contre-plaqué d'une valeur de 39 €

L'AlgoLaser Alpha MK2 en 20 W pour sa part est proposé au prix de 583 € au lieu de 898 € avec le code de réduction MK100

L'Algolaser Delta en 22 W pour sa part est proposé à 628 € au lieu de 1168 € avec le code DELTA599.

Notons que les lasers de la marque sont affichés en disponibilité immédiate et stockés dans des entrepôts européens, ce qui évite les taxes et réduit la durée de livraison (entre 3 et 7 jours). La proximité permet également un retour du produit sous 30 jours, et tous les produits sont garantis pendant 1 an.