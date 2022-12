L’hiver est déjà là et le froid aussi. Quoi de mieux que quelques accessoires pour se réchauffer dans n’importe quelle circonstance ? Voilà donc 6 produits que propose AliExpress pour un hiver plus doux.

A noter que vous pourrez utiliser des codes promos exclusifs pour tous les produits concernant le chauffage, valables jusqu'au 31 décembre, accessibles sur cette page dédiée :

● WARM2 (-2 € dès 12 € d'achats)

● GAM5 (-5 € dès 50 € d'achats)

● GAM10 (-10 € dès 100 € d'achats)

● WARM30 (-30 € dès 300 € d'achats)





Commençons par le chauffage portatif de maison GAIATOP qui est un petit chauffage d’appoint de 1000 W qui vous offrira un confort optimal en quelques secondes. Il est doté d’un système de sécurité qui coupera le chauffage immédiatement si celui-ci venait à tomber. A noter qu'il peut aussi être utilisé comme simple ventilateur, qu'il possède trois vitesses, et que son faible bruit de 45 décibels ne devrait pas vous déranger.

Le chauffage portatif GAIATOP est au prix réduit de 28,90 € avec le cumul d'un coupon vendeur à activer sur le site et du code de réduction GAM3 valable jusqu'au 26 décembre, sans oublier la livraison gratuite en 3 jours.





Le cache-cou électrique chauffant JISULIFE propose plusieurs températures allant de 40 à 55°C sur 360 degrés. Il ne faut que quelques secondes pour que le cache-cou atteigne la bonne température. Sa batterie de 9000 mAh vous accompagnera pendant 8 heures.

Le cache-cou électrique JISULIFE est au prix de 30,22 € avec un coupon à activer et avec la livraison gratuite.





La doudoune électrique Xiaomi Ninetygo est disponible en toutes les tailles, avec ses 8 poches internes et externes. Elle vous chauffera à trois endroits différents pour un meilleur confort (épaule gauche, épaule droite et poitrine). Elle propose des températures allant de 38 à 53°C avec 4 réglages via un chauffage par nanotubes de carbone de haute technologie sécuritaire et efficace, et ultra rapide en 3s. Vous profiterez de plusieurs heures d’autonomie avec sa batterie rechargeable en USB. De plus, elle résiste au lavage en machine et présente une résistance à l'eau IPX4 !

La doudoune électrique Xiaomi Ninetygo est au prix de 101,39 € avec la livraison gratuite depuis la France.





Envie d'une couverture chauffante ? Elle est disponible en plusieurs tailles, permet soit de faire tapis pour poser son enfant dessus soit peut servir comme chauffage d’appoint quand vous êtes dans votre canapé en regardant une série. Elle s’éteint automatiquement après 12 heures d’utilisation et est contrôlée en deux endroits (gauche et droite). Plus économique et plus écologique que les climatiseurs !

La couverture chauffante est au prix de 21,26 € avec la livraison gratuite depuis la Chine.





Le chauffe-pieds USB permettra de toujours avoir les pieds bien au chaud. Vous avez trois modes de chauffage allant de 37 à 45°C. Le fil est détachable pour en profiter partout dans la maison. Il existe en plusieurs couleurs pour faire plaisir à tout le monde.

Le chauffe-pieds USB est au prix de 14,06 € avec la livraison gratuite depuis la Chine.





La veste sans manche chauffante JYMXW est parfaite pour le travail en extérieur. Elle propose trois chauffages différents allant de 25 à 45 degrés. Cette dernière est résistante à l’eau et offre une bonne protection contre le froid. Vous pouvez en profiter de 6 à 12 h en fonction du type de chauffage. Pensez à bien regarder les mesures pour choisir la meilleure taille.

La veste sans manche chauffante JYMXW est au prix de 16,19 € avec un coupon vendeur et la livraison gratuite depuis la Chine.