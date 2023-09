Aujourd'hui, AliExpress a jeté son dévolu sur la marque Xiaomi pour son opération "Journée de la marque". Pour l'occasion, une multitude de produits affichent de belles réductions et, le plus souvent, avec des délais de livraison assez courts.

Commençons par le smartphone POCO X5 5G. Ce mobile est propulsé par un processeur Snapdragon 695 Octa Core et se décline en deux versions : 6 et 8 Go de RAM. Son écran AMOLED FHD+ de 6,67" 120 Hz dispose d'une définition de 2400 x 1080 px. Côté stockage, cet appareil se décline également en deux versions : 128 et 256 Go. Ses 3 capteurs photo (48 MP pour l'objectif principal, 8 MP ultra grand-angle et 2 MP macro) vous permettront de photographier tous les instants, jour comme nuit grâce à son mode intelligence artificielle.

En termes d'autonomie, sa batterie de 5000 mAh vous permettra d'utiliser ce téléphone portable pendant plusieurs jours et la charge rapide 33 W diminue grandement le temps que vous devrez passer proche d'un mur.

Ce smartphone POCO X5 5G est proposé en deux versions :



Continuons avec le smartphone POCO X5 Pro 5G. Ce téléphone portable est propulsé par un SoC Snapdragon 778G et se décline également en deux versions 6 et 8 Go de mémoire vive. Il est doté d'un écran Flow AMOLED FHD+ de 6,67" 120 Hz à une définition de 2400 x 1080 pixels et possède la technologie de gradation PWM 1920 Hz qui optimise l'affichage de la dalle dans l'obscurité, protégeant vos yeux contre la fatigue oculaire. 3 capteurs photo sont présents (principal à 108 MP, ultra grand-angle à 8 MP et macro à 2 MP). Son stockage peut être de 128 ou 256 Go, selon la version que vous choisissez.

Sa batterie de 5000 mAh accepte 28 heures d'appel et 14 jours en veille. Fini le stress de la panne de téléphone pour le fameux "batterie faible". De plus, il est doté de la charge rapide à 67W, ce qui vous permet de recharger à 100% en un temps très court.

Ce smartphone Poco X5 Pro 5G est vendu en deux versions :



Et d'autres produits de la marque Xiaomi affichent des réductions comme :



Vous pourrez retrouver toutes ces offres sur le site officiel AliExpress.

