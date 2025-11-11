Ça y est, le 11.11 d'AliExpress est officiellement lancé ! C'est le coup d'envoi de l'événement shopping le plus important de l'année, promettant des réductions massives jusqu'à -80% et des prix annoncés comme les plus bas de 2025.
Initialement une fête étudiante, le Singles' Day est devenu la plus grande journée de shopping au monde, dépassant de loin le Black Friday. L'événement se déroule dès maintenant et jusqu'au 19 novembre inclus.
Des codes promos en quantité limitée sont valables sur de très nombreux articles sélectionnés, en plus des remises déjà appliquées. On a tout d'abord deux codes disponibles uniquement les 3 premiers jours, du 11 au 13 novembre 23h59 :
➡️ 11FR120 : 120 € de remise dès 659 € d'achat (code réapprovisionné en stock limité chaque jour à 0h00)
➡️ S11FR16 : 16 € de remise dès 89 € d'achat
Et les codes suivants sont actifs pendant toute la durée du 11.11 (jusqu'au 19/11), dans la limite des stocks disponibles :
➡️ S11FR03 : 3 € de remise dès 15 € d'achat
➡️ S11FR05 : 5 € de remise dès 29 € d'achat
➡️ S11FR12 : 12 € de remise dès 69 € d'achat
➡️ S11FR20 : 20 € de remise dès 129 € d'achat
➡️ S11FR40 : 40 € de remise dès 249 € d'achat
➡️ S11FR60 : 60 € de remise dès 369 € d'achat
➡️ S11FR75 : 75 € de remise dès 469 € d'achat
➡️ S11FR85 : 85 € de remise dès 549 € d'achat
Pour optimiser encore plus vos achats, n'oubliez pas ces deux bonus :
1. Bonus PayPal : En payant avec PayPal, vous pouvez bénéficier de 33 € de réduction supplémentaire à partir de 299 € d'achat (compatible avec le paiement en 4x).
2. Jeu sur l'app : Sur l'application AliExpress, participez au jeu "Secouez et gagnez" pour tenter de remporter des cadeaux et des codes promos surprise chaque jour.
Maintenant que vous avez tous les codes en main, découvrez ci-dessous notre sélection des meilleurs smartphones à saisir durant ce 11.11 (⚠️certains prix indiqués peuvent avoir légèrement changé le jour de la publication de cet article).
Singles' Day AliExpress : top 10 des smartphones
- Redmi Note 14 Pro 5G - 12 + 512 Go Noir (sans chargeur) à 238,30 € avec le code S11FR40 (6,67" AMOLED 120Hz, Gorilla Glass Victus 2, Dolby Vision, 200MP avec OIS, 5110 mAh, charge turbo 45W, double haut-parleur Dolby Atmos, Dimensity 7300-Ultra 4nm octa-core, fonctionnalités IA, WiFi 6, IP68...)
- OnePlus Nord 5 - 12 + 512 Go Gris à 312,99 € avec le code S11FR60 (6,83" AMOLED 1,5K 144Hz, Gorilla Glass 7i, Snapdragon 8s Gen 3, capteurs avant / arrière 50MP, 5200 mAh, charge rapide 80W, outils IA, WiFi 6, Bluetooth 5.4, IP65...)
- POCO F7 Pro 5G - 12 + 512 Go Noir, bleu ou argent à 373,64 € avec le code S11FR60 (6,67" Flow AMOLED 2K 120Hz, max 3200 nits, 6000 mAh, HyperCharge 90W, Snapdragon 8 Gen 3, refroidissement LiquidCool 4.0, HyperAI, IP68, capteur principal 50MP avec capteur Light Fusion 800 + OIS, IA Super Cinéma avec optimisation d’image et son surround 3D...)
- Realme GT 7 Pro - 12 + 256 Go Gris à 459,86 € avec le code S11FR75 (6,78" 1,5K 120Hz, DCI-P3 120%, Eco OLED Plus, HDR10+, max 6500 nits, Snapdragon 8 Elite 3nm octa-core jusqu’à 4,32 GHz, 6500 mAh, appareil photo Portrait avec objectif périscope 50MP, IP69...)
- Xiaomi 15T Pro 5G - 12 + 256 Go Gris, noir ou or à 498,24 € avec le code S11FR85 (6,83'' Eye Care AMOLED 1,5K, 144Hz, Gorilla Glass 7i, téléobjectif 5x Pro Leica, Dimensity 9400+, 5500 mAh, HyperCharge filaire 90W et sans fil 50W, IP68, résistance aux chutes renforcée, HyperAI...)
- POCO F7 Ultra 5G - 16 + 512 Go Noir (sans chargeur) à 510,44 € avec le code S11FR85 (6,67" Flow AMOLED 2K 120Hz, Snapdragon 8 Elite 3 nm, 5300 mAh, HyperCharge filaire 120W et sans fil 50W, IP68, triple caméra 50MP avec OIS, processeur graphique VisionBoost D7...)
- HONOR Magic V2 5G - 16 + 512 Go Noir à 581,15 € avec le code 11FR120 (pliable avec écrans OLED 7,92" et 6,43", 120Hz, Snapdragon 8 Gen 2 octa-core, GPU Adreno 740, 50MP + 50MP + 20MP, SuperCharge 66W, BT 5.3, Wi-Fi 6E...)
- HONOR Magic7 Pro 5G - 12 + 512 Go Bleu à 655,59 € avec le code 11FR120 (6,8" OLED FHD+ 120Hz, Dolby Vision, Snapdragon 8 Elite octa-core, 200MP + 50MP + 50MP + 50MP, SuperCharge 100W, effets sonores DTS:X Ultra, IP68 / IP69, WiFi 7...)
- OnePlus 13 5G - 16 + 512 Go Noir ou bleu à 711,70 € avec le code 11FR120 (6,82" QHD 120Hz ProXDR 2K, SUPERVOOC 100W + AIRVOOC 50W, IP69 / IP682, Snapdragon 8 Elite, appareil photo Hasselblad avec système triple caméra...)
- Samsung Galaxy S25 Ultra - 12 + 256 Go Noir, argent, gris ou bleu à 799 € avec le code 11FR120 (6,9" Dynamic AMOLED 2X, 5 capteurs photos avec 200MP principal, Snapdragon 8 Elite 8 cœurs jusqu'à 4,47 GHz, Galaxy AI, Ray Tracing et optimisation Vulkan, WiFi 7, IP68, Bluetooth 5.4)
Et pour être sûr de ne rien manquer, voici les pages stratégiques à consulter :
➡️ Guide d'achat du 11.11 : pour toutes les astuces de l'événement.
➡️ Page d'accueil du 11.11 : pour voir les ventes flash en cours.
Et si vous cherchez autre chose :
➡️ Top ventes
➡️ Coin gaming