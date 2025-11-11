Ça y est, le 11.11 d'AliExpress est officiellement lancé ! C'est le coup d'envoi de l'événement shopping le plus important de l'année, promettant des réductions massives jusqu'à -80% et des prix annoncés comme les plus bas de 2025.

Initialement une fête étudiante, le Singles' Day est devenu la plus grande journée de shopping au monde, dépassant de loin le Black Friday. L'événement se déroule dès maintenant et jusqu'au 19 novembre inclus.

Des codes promos en quantité limitée sont valables sur de très nombreux articles sélectionnés, en plus des remises déjà appliquées. On a tout d'abord deux codes disponibles uniquement les 3 premiers jours, du 11 au 13 novembre 23h59 :

➡️ 11FR120 : 120 € de remise dès 659 € d'achat (code réapprovisionné en stock limité chaque jour à 0h00)

➡️ S11FR16 : 16 € de remise dès 89 € d'achat

Et les codes suivants sont actifs pendant toute la durée du 11.11 (jusqu'au 19/11), dans la limite des stocks disponibles :

➡️ S11FR03 : 3 € de remise dès 15 € d'achat

➡️ S11FR05 : 5 € de remise dès 29 € d'achat

➡️ S11FR12 : 12 € de remise dès 69 € d'achat

➡️ S11FR20 : 20 € de remise dès 129 € d'achat

➡️ S11FR40 : 40 € de remise dès 249 € d'achat

➡️ S11FR60 : 60 € de remise dès 369 € d'achat

➡️ S11FR75 : 75 € de remise dès 469 € d'achat

➡️ S11FR85 : 85 € de remise dès 549 € d'achat

Pour optimiser encore plus vos achats, n'oubliez pas ces deux bonus :

1. Bonus PayPal : En payant avec PayPal, vous pouvez bénéficier de 33 € de réduction supplémentaire à partir de 299 € d'achat (compatible avec le paiement en 4x).

2. Jeu sur l'app : Sur l'application AliExpress, participez au jeu "Secouez et gagnez" pour tenter de remporter des cadeaux et des codes promos surprise chaque jour.

Maintenant que vous avez tous les codes en main, découvrez ci-dessous notre sélection des meilleurs smartphones à saisir durant ce 11.11 (⚠️certains prix indiqués peuvent avoir légèrement changé le jour de la publication de cet article).

Singles' Day AliExpress : top 10 des smartphones

