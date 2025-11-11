Le 11.11, ou "Single Day", n'est plus un simple événement commercial asiatique. C'est devenu une date incontournable du calendrier promotionnel mondial, rivalisant directement avec le Black Friday. Pour l'édition 2025, AliExpress frappe très fort, notamment sur la maison connectée et l'entretien.

La "corvée" du ménage est la première à en profiter. Les aspirateurs robots et les nettoyeurs de sol, devenus des alliés indispensables pour gagner du temps, voient leurs prix fondre. C'est une opportunité unique de s'offrir une technologie qui change le quotidien, pour beaucoup moins cher.

Quel est le robot le plus autonome en promotion ?

Le Roborock Qrevo Pro est souvent cité comme la référence absolue. C'est le type de produit qui fait rêver : il aspire, il lave, et surtout, il gère tout seul. Sa station d'accueil est un bijou de technologie.



Il vide son propre bac à poussière, lave ses serpillières rotatives, les sèche à l'air chaud et remplit son réservoir d'eau propre. C'est l'autonomie poussée à son extrême, incluant une IA de cartographie et d'évitement d'obstacles. Pour le Single Day, il devient bien plus accessible. Il passe à 478,76 euros au lieu de 563,76 euros, en utilisant le code S11FR85. C'est une remise colossale pour un appareil de cette gamme.

Un nettoyeur balai 2-en-1 est-il plus malin ?

Tout le monde ne veut pas d'un robot. Pour ceux qui préfèrent garder le contrôle, Tineco est la marque phare. Le Tineco Floor One S5 Combo est l'exemple parfait de l'efficacité. Il s'attaque à la hantise du quotidien : les dégâts humides.



Il aspire et lave en un seul passage, s'attaquant aussi bien à la poussière qu'aux céréales renversées ou aux traces de pattes boueuses. Sa force, c'est sa polyvalence : il se transforme en aspirateur à main. C'est le "Combo" ultime pour un nettoyage actif. Pour l'événement, son prix est sabré. Il est disponible pour 254,89 euros au lieu de 294,89 euros, grâce au code S11FR40.

Existe-t-il une solution tout-en-un à petit prix ?

Roborock est puissant, Tineco est agile, mais le prix reste un obstacle. C'est là que Lefant entre en jeu avec son Lefant M3L Robot Vacuum Cleaner. Ce modèle propose l'impensable il y a encore un an : une station de base tout-en-un à ce tarif.



Elle gère le vidage automatique de la poussière. Il offre une solution "sans les mains" pour un budget bien plus contenu. C'est le parfait point d'entrée dans le monde des aspirateurs robots autonomes. Il est proposé à 221,99 euros au lieu de 261,99 euros avec le code S11FR40.

Quelles sont toutes les offres sur les aspirateurs ?

L'offensive d'AliExpress pour le Single Day ne s'arrête pas là. D'autres modèles très demandés sont aussi en promotion. Voici un récapitulatif des meilleures offres sur le nettoyage :

Quels sont les codes généraux du Single Day ?

En plus de ces offres spécifiques, des codes coupons sont valables sur l'ensemble du site AliExpress. Ces codes ne sont pas cumulables, mais ils sont parfaits pour optimiser vos achats sur d'autres catégories de produits. L'opération se tient du 11 novembre à 0h00 au 19 novembre à 23h59.