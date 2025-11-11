Le 11.11. Cette date, c'est le "Single Day". C'est devenu le véritable Black Friday mondial, un événement shopping qui éclipse tous les autres. AliExpress est au cœur de cette tempête de promotions.

Cette année, l'opération est lancée et les offres sur la tech, la maison et le jardin sont particulièrement agressives. C'est l'opportunité parfaite pour moderniser son setup, automatiser son intérieur ou simplement s'offrir le confort qui nous manquait, à des prix défiant toute concurrence. Mais pour en profiter, il faut être rapide.

Le confort ultime pour le gaming (ou le télétravail) ?

Le setup d'un gamer, ou d'un télétravailleur qui passe des heures à son bureau, commence par la base : l'assise. Passer des heures devant un écran exige un minimum de confort et d'ergonomie. Le fauteuil massant WOLTU est un excellent exemple de ce qui se fait de mieux à petit prix.

Ce n'est pas juste une chaise. C'est un véritable trône ergonomique : il dispose d'un soutien lombaire massant, d'un appui-tête et même d'un repose-pieds rétractable. C'est le genre de confort qui change radicalement la qualité de vos sessions de jeu ou de travail.

Pendant le Single Day, son prix s'effondre. Il passe à 97.69€ au lieu de 109.69€, en utilisant le coupon S11FR12. Un investissement indispensable pour son dos.

La domotique va-t-elle jusque dans nos poubelles ?

Oui. La domotique est partout, et elle résout des problèmes du quotidien qu'on ne pensait pas avoir. L'exemple parfait : la Poubelle intelligente TOWNEW T1S .

Qu'est-ce que ça veut dire ? D'un simple bouton, elle scelle le sac plein hermétiquement (adieu les odeurs et les jus qui coulent) et, une fois le sac retiré, elle en place un nouveau, automatiquement. Plus besoin de mettre les mains dedans.

C'est le genre de gadget qui semble superflu, jusqu'à ce qu'on l'essaie une semaine. Grâce au 11.11, ce petit luxe devient enfin accessible. Elle tombe à 101.39€ au lieu de 122;39€ avec le code S11FR05.

L'hygiène aussi passe à la vitesse supérieure ?

Xiaomi a complètement transformé le marché de l'hygiène bucco-dentaire avec ses brosses connectées, rivalisant avec les leaders historiques pour une fraction du prix. La Brosse à dents électrique T701 est un concentré de technologie : moteur sonique à lévitation magnétique, soies ultra-douces et denses, et une connexion à l'application pour suivre son brossage et s'assurer qu'aucune zone n'est oubliée.

C'est l'assurance d'un nettoyage optimal et la fin des devinettes chez le dentiste. Pour le Single Day, elle est à un prix dérisoire pour la technologie embarquée : elle passe à 57.03€ au lieu de 62.03€ en utilisant le code S11FR05.

Toutes les promotions Home & Garden du Single Day 11.11

Voici le récapitulatif de toutes les offres flash repérées dans la catégorie Maison, Jardin et Jouets, livrées rapidement depuis l'Europe. Attention, les codes promo ne sont pas cumulables, mais les prix affichés sont déjà spectaculaires.

Les codes promo 11.11 valables sur tout le site AliExpress

En plus des remises immédiates, ces codes (valables du 11/11 0h au 19/11 23h59) permettent de réduire encore la facture. Ils ne sont pas cumulables entre eux, choisissez le plus adapté à votre panier :