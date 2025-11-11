Oubliez le Black Friday. La véritable tempête commerciale de novembre, c'est le Singles' Day. Lancé ce 11 novembre, le "Festival du 11.11" d'AliExpress est l'opération qui donne le ton !

C'est l'événement commercial le plus important au monde, et il arrive en France avec des stocks et des prix qui défient toute concurrence.

La plateforme dégaine des codes promo cumulables sur des produits high-tech déjà en réduction. Des TV Xiaomi aux drones DJI, en passant par la console la plus recherchée du moment, c'est une course contre la montre pour s'équiper avant Noël.

Qu'est-ce que le Singles' Day (11.11) ?

Ce n'est plus une simple fête pour célibataires. Le 11.11, ou Singles' Day, est devenu la plus grosse journée de shopping au monde, initiée par la maison-mère d'AliExpress. Le principe est simple : des remises directes massives, amplifiées par des codes promo à paliers.

C'est l'opportunité de s'attaquer à de gros achats, souvent avec des rabais plus importants que ceux du Black Friday, car les entrepôts européens sont pleins.

La PS5 Slim à 328 € : l'offre imbattable ?

C'est l'offre qui attire tous les regards. La Sony PS5 Slim (version standard avec lecteur) est affichée à un prix plancher. Avec le code S11FR60, elle tombe à seulement 328,25 €, du jamais-vu !

Cette version "Slim" n'est pas un simple relooking. Elle est 30% plus compacte et embarque enfin un SSD de 1 To (contre 825 Go auparavant).

C'est la même puissance, la même expérience de jeu nouvelle génération, mais dans un format qui s'intègre enfin dans un meuble TV. À ce prix, les stocks ne tiendront pas.

Xiaomi Scooter 5 Max : la nouvelle référence de la trottinette ?

Xiaomi frappe très fort. Le Xiaomi Electric Scooter 5 Max n'est pas une trottinette classique, c'est un "commuter" longue distance. Son atout ? Une autonomie monstre de 100 km. Fini l'angoisse de la recharge.

Elle est équipée d'un moteur puissant (pic à 900W), de pneus 10 pouces et d'une double suspension (avant et arrière) pour un confort de route inégalé. C'est l'engin parfait pour les trajets domicile-travail.

Avec le code S11FR60, elle passe à 394 €, un tarif agressif pour une machine de cette catégorie.

DJI Mini 5 Pro : le drone pro de poche ?

Pour les créateurs de contenu, c'est le moment. Le DJI Mini 5 Pro avec RC-N3 est la nouvelle merveille technologique du constructeur. Il pèse toujours moins de 249g (évitant les régulations) mais embarque le meilleur de DJI : détection d'obstacles omnidirectionnelle, 4K/60fps HDR, et le mode "vertical" natif pour les réseaux sociaux.

C'est un outil professionnel qui tient dans la main. Il est proposé à 537,99 € avec la radiocommande RC-N3 grâce au code S11FR85.

Quelles sont les autres offres high-tech à ne pas rater ?

Les trois produits phares ne sont que la partie émergée de l'iceberg. AliExpress casse aussi les prix sur l'équipement de la maison.

On note la TV LED Xiaomi A 65, un grand écran 4K de 65 pouces, qui tombe à 278,99 € (code S11FR40).

Pour un setup plus modeste, la 43" Xiaomi Mi TV A Pro 2025 est à un prix ridicule : 199,99 € (code S11FR20).

Enfin, pour l'entretien, l'aspirateur-robot laveur Xiaomi Mi Vacuum X20+ (station auto-vidante, lavage à l'eau chaude) est à 233,99 € (code S11FR40).

Quels sont les codes promo valables sur tout le site ?

Au-delà de ces offres stars, des codes promo sont valables sur l'ensemble du site AliExpress. Ils sont à appliquer en fonction du montant de votre panier. Voici la liste complète à utiliser d'urgence :

S11FR03 : 3 € de remise dès 15 € d'achat

: 3 € de remise dès 15 € d'achat S11FR05 : 5 € de remise dès 29 € d'achat

: 5 € de remise dès 29 € d'achat S11FR12 : 12 € de remise dès 69 € d'achat

: 12 € de remise dès 69 € d'achat S11FR20 : 20 € de remise dès 129 € d'achat

: 20 € de remise dès 129 € d'achat S11FR40 : 40 € de remise dès 249 € d'achat

: 40 € de remise dès 249 € d'achat S11FR60 : 60 € de remise dès 369 € d'achat

: 60 € de remise dès 369 € d'achat S11FR75 : 75 € de remise dès 469 € d'achat

: 75 € de remise dès 469 € d'achat S11FR85 : 85 € de remise dès 549 € d'achat





En bonus, Aliexpress ajoute également deux codes promotionnels exceptionnels en quantité limitée :

11FR120 : 120€ de remise dès 659€ d'achat

: 120€ de remise dès 659€ d'achat S11FR16 : 16€ de remise dès 89€ d'achat

Ces deux bons sont valables pour tout achat du 11/11 0h00 au 13/11 23h59, chaque jour ces bons sont en quantité limité, sur la base du premier arrivé, premier servi !