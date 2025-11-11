L'offensive du Single Day est clair : s'équiper en grand format avant les fêtes, à des prix défiant toute concurrence. La marque star de l'opération est Xiaomi, qui voit les prix de ses téléviseurs 2025 s'effondrer grâce à des codes promo cumulables.

Qu'est-ce que le Singles' Day (11.11) ?

Ce n'est plus une simple fête pour célibataires. C'est le plus grand événement commercial de la planète, désormais étalé sur plus d'une semaine (du 11 au 19 novembre 2025). Le principe est redoutable : des remises de base très importantes, amplifiées par des codes promo à paliers.

C'est souvent le meilleur moment de l'année pour la high-tech, car les stocks européens sont au plus haut, juste avant la frénésie de Noël. C'est l'opportunité de s'attaquer à de gros achats, comme un nouveau téléviseur.

La Xiaomi TV A Pro 65" 2025 à 684 € : l'offre star ?

C'est le "deal" qui vise le salon. La Xiaomi TV A Pro 65 2025 est un modèle 4K UHD de 65 pouces (164 cm). C'est le standard 2025 pour le cinéma à la maison : un design borderless (sans bords), la prise en charge du HDR et du Dolby Vision, et surtout l'interface Google TVintégrée.

C'est fluide, rapide, et donne accès à tout le catalogue d'applications (Netflix, Prime Video, Disney+...). Pendant le Singles' Day, elle est affichée à 769 €, mais avec le coupon S11FR85, son prix s'effondre à 684 €.

La A Pro 43" 2025 : la 4K à prix plancher ?

Pour un bureau ou une chambre, c'est le meilleur rapport qualité-prix. La Xiaomi TV A Pro 43 2025 (43 pouces) propose l'essentiel du grand modèle : résolution 4K UHD, design métal premium "borderless" et l'écosystème Google TV.

Elle est parfaite comme moniteur PC géant ou comme TV principale dans un espace plus réduit. Son prix est déjà bas, mais avec le code S11FR20, il tombe à 199,99 € (basé sur un prix de vente de 219,99 €).

Que vaut la A32 TV 2025 pour un second écran ?

C'est la solution économique ultime. Pour équiper une chambre d'amis ou une cuisine, la A32 TV 2025 est un modèle 32 pouces (80 cm) HD. Simple, efficace, elle va droit au but.

Son véritable atout est d'être "intelligente" : elle embarque Android TV (ou Google TV selon la version), ce qui permet de streamer tous ses contenus sans boîtier externe. Elle est légère et facile à installer.

Son prix de base est de 120,10 €, mais avec le code S11FR12, elle tombe à seulement 108,10 €.

Récapitulatif des offres TV du 11.11

Voici le résumé des offres disponibles sur l'onglet TV du 11 au 19 novembre :

Les codes promo valables sur tout le site AliExpress

Au-delà de ces offres stars, des codes promo sont valables sur l'ensemble du site AliExpress pendant toute la durée de l'opération (11/11 0h au 19/11 23h59). Ils sont à appliquer en fonction du montant de votre panier. Voici la liste complète à utiliser d'urgence :