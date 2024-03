AliExpress fête ses 14 ans en grande pompe avec des remises jusqu'à -70% sur l'ensemble du site !

Vous pouvez bénéficier en plus des codes promos suivants :

-2 € dès 9 € d'achat : AAFR02

-4 € dès 29 € d'achat : ANFR004

-5 € dès 39 € d'achat : AAFR05

-5 € dès 39 € d'achat : -8 € dès 69 € d'achat : AAFR08

-8 € dès 69 € d'achat : -10 € dès 79 € d'achat : AAFR10

-10 € dès 79 € d'achat : -12 € dès 99 € d'achat : AAFR12

-12 € dès 99 € d'achat : -20 € dès 159 € d'achat : AAFR20

-20 € dès 159 € d'achat : -40 € dès 299 € d'achat : AAFR40

-40 € dès 299 € d'achat : -80 € dès 499 € d'achat : AAFR80

Chaque jour, entre minuit et 2 heures, vous pouvez obtenir des coupons en quantité limitée exclusivement via l'application AliExpress. Ces coupons ne sont valables que pendant ces 2 heures et offrent une réduction de 50 € pour tout achat de 200 € ou plus, ainsi qu'une réduction de 150 € pour tout achat de 500 € ou plus.

Commençons avec le smartphone Poco X6 Pro 5G 256 Go.

Considéré comme le meilleur moyen de gamme actuel, il est doté d'un écran Flow AMOLED CrystalRes 120 Hz de 6,67 pouces capable d'afficher 16,7 millions de couleurs.

Il est alimenté par le processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra octa-core gravé en 4nm et avec une fréquence pouvant atteindre 3,35 GHz

Côté photo, on trouve une triple caméra de 64 MP avec OIS.

Le smartphone est certifié IP54 et résiste aux éclaboussures. Il supporte également la charge turbo 67 W.

Le Poco X6 Pro 5G 256 Go est à seulement 253,23 € avec le code AAFR20 au lieu de 349,90 € (prix officiel) soit -28% de remise sur AliExpress. La livraison est gratuite.







Voici maintenant le reste de notre top 15 spécial anniversaire AliExpress :







Et voici quelques liens utiles pour vous orienter :