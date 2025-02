La guerre entre Intel et AMD fait rage depuis des années, et force est de constater qu'Intel avait toujours réussi à conserver un train d'avance sur son principal concurrent.

Capable de séduire avec ses processeurs puissants de milieu et de haut de gamme, Intel s'était accaparé la majorité des parts de marché de ce segment depuis des années, laissant à AMD celui de l'entrée de gamme.

Mais depuis quelques générations de puces et notamment le lancement des premiers Ryzen, AMD a remonté la pente, jusqu'à venir jouer des coudes plus sérieusement avec Intel, voire à désormais dépasser l'équipe des bleus sur certains marchés, et de très très loin...

Selon les derniers chiffres des ventes du revendeur MindFactory, AMD représenterait actuellement 92% du total de ses ventes sur le marché allemand, ce qui ne laisse que 8% à Intel, autrement dit, des miettes...

Plus précisément, le revendeur écoulerait 92,16% de puces AMD contre seulement 7,87% pour Intel. Le prix moyen (ASP) des processeurs AMD vendus se positionne à 352€ contre 290€ du côté d'Intel. Situation étonnante quand on sait que par le passé, AMD a justement séduit les utilisateurs de par ses prix plus bas, et c'est donc désormais par les performances et les technologies embarquées que la marque arrive à convaincre les acheteurs, même si ses tarifs sont plus élevés désormais.

Au passage, MindFactory explique que cela correspond à 23 615 CPU AMD vendus avec un chiffre de ventes de 8 300 674€, ce qui représente 93,45% du chiffre du vendeur. De l'autre côté, il ne se serait vendu sur la même période que 2010 processeurs Intel pour un total de 581 959€ de chiffre.

Sans grande surprise, ce sont les processeurs X3D d'AMD qui séduisent le plus, notamment le tout récent Ryzen 7 9800X3D qui regroupe à lui seul 8390 ventes, mais les anciennes générations, plus abordables continuent également de séduire largement.

Chez Intel, le processeur le plus populaire chez le revendeur est le Core i5 14600KF avec 150 unités écoulées.

MindFactory se présente comme l'un des principaux revendeurs de processeurs en Allemagne. Les chiffres annoncés ne valent pas pour l'ensemble du pays, mais dénottent malgré tout une tendance : celle de la perte de vitesse évidente d'Intel suite à plusieurs séries de processeurs présentant des problèmes, ainsi qu'une difficulté à continuer de proposer des évolutions technologiques face à AMD.