Qui n'a jamais rêvé d'avoir une télécommande qui permet de faire automatiquement passer le feu de circulation au vert lorsque l'on évolue en ville ? Des hackers ont trouvé une solution qui peut s'appliquer sur certains carrefours en Allemagne, et la tendance s'intensifie.

C'est à Hanovre que l'on assiste de plus en plus à la pratique : des hackers prennent le contrôle du réseau de feux de circulation en ville, l'opération étant finalement plus simple que ce que l'on pourrait croire.

Un piratage finalement assez simple, mais dangereux

Avec un ordinateur portable, un radio et une antenne, il suffit de se positionner à proximité du feu de signalisation visé pour modifier la couleur d'un feu et s'ouvrir ainsi la voie. La ville de Hanovre estime ainsi que 80 feux répartis dans le centre-ville sont concernés par cette faille.

L'affaire n'est toutefois pas récente et on avait déjà vu divers piratages s'opérer sur les feux de circulation, notamment ceux disposant d'une bascule automatique lors du passage de véhicules d'urgence.

Pour autant, aucune attaque coordonnée ne pourrait être mise en place pour le moment. Pas de risque donc de voir des actes de malveillance visant à paralyser des centres-ville. Néanmoins, ce type de piratage peut avoir des conséquences réelles sur le trafic : perturbations, mais aussi risques d'accident accrus.