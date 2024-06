La franchise Alone in the Dark a connu un nouvel épisode en mars dernier. Le titre n'est ni un reboot, ni un remake du titre originellement sorti en 1992, et malgré une licence populaire et de bons retours des critiques, le titre n'a pas convaincu.

Pieces Interactive, le studio à l'origine du titre en fait ainsi les frais : face aux mauvaises ventes de son jeu, la firme se voit dans l'obligation de fermer ses portes.

Une énième victime d'Embracer Group

Le studio fait partie de la longue liste d'entités rachetées par Embracer Group qui se voit sacrifiée après seulement quelques années.

Pieces Interactive rejoint ainsi Free Radical Design et Volition au rang des studios sacrifiés par Embracer, et ce alors même que le groupe avait annoncé en avoir fini avec son plan de restructuration.

Reste à savoir si la franchise Alone in the Dark survivra à cette fermeture et à l'échec de son dernier épisode en date.