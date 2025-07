The Alters, un titre de survie lancé le 13 juin 2025, est pris dans une tourmente inattendue. Des indices clairs suggèrent une utilisation non déclarée d'intelligence artificielle générative pour des éléments textuels, y compris des localisations. Cette omission est directe : Valve, la plateforme de distribution majeure, exige la divulgation de toute IA depuis le 10 janvier 2024. Une situation tendue qui ébranle la confiance des joueurs.

Pourquoi l'IA de The Alters crée-t-elle la polémique ?

L'intégration de l'intelligence artificielle reste un sujet délicat pour les créateurs de jeux vidéo. Malgré un score solide de 84/100 sur Metacritic, The Alters n'a pas échappé à l'œil averti des joueurs. Des preuves accablantes ont surgi : des réponses typiques d'IA à des "prompts" ont été directement lues dans le jeu. Un joueur brésilien a même partagé une capture révélatrice, affichant clairement : "Bien sûr ! Le texte traduit en portugais brésilien est : toute conversation que deux personnes peuvent avoir, non ?". Cela confirme une utilisation de l'IA pour générer du contenu et, plus grave, pour la localisation. Ce manquement à la règle de transparence imposée par Valve depuis début 2024 met 11 Bit Studios en mauvaise posture. L'affaire n'est pas isolée : Frontier a dû retirer des portraits IA de Jurassic World Evolution 3 après des protestations, signifiant une tendance claire à la vigilance des consommateurs. L'omission de cette mention est lourde de conséquences pour l'image du studio.

Impressão minha ou a tradução pra português de The Alters usou chatgpt e esqueceu de apagar o prompt? (e sim, tá ruim o texto em português do jogo, várias traduções erradas ou imprecisas, frases confusas que não soam natural etc)



Le studio 11 Bit Studios a-t-il avoué l'usage de l'IA sous la contrainte ?

Face à la grogne grandissante, 11 Bit Studios a finalement réagi. Dans un communiqué officiel, l'équipe s'est excusée de ne pas avoir signalé l'emploi d'IA générative. L'explication ? Des "actifs générés par l'IA", initialement des ébauches, auraient été "laissés par erreur" dans la version finale. Plus embarrassant : le recours à des outils de traduction basés sur l'IA pour des "traductions supplémentaires de dernière minute" a été admis. Des contraintes de temps extrêmes sont invoquées pour justifier cette décision concernant la localisation de vidéos, sans faire appel aux agences de traduction habituelles. Le studio assure qu'il avait l'intention d'impliquer ses partenaires habituels post-lancement. Reconnaissant une "mauvaise idée", 11 Bit Studios regrette de ne pas avoir informé les joueurs. Cette affaire illustre la tension entre les délais de développement, les budgets et les attentes éthiques du public. La politique de Steam est sans ambiguïté sur ces divulgations.

L'intégration de l'IA chez 11 Bit Studios est-elle plus profonde qu'il n'y paraît ?

La controverse actuelle pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Handong Ryu, un traducteur de la version coréenne de The Alters, a émis une hypothèse troublante. Le problème pourrait venir d'un traducteur négligent utilisant l'IA sans l'accord du studio, ou d'une décision interne de générer des textes en catastrophe. "J’ai traduit la majorité de la version coréenne de The Alters. Malheureusement, le même problème existe dans cette version. Aucun prompt n’est visible, mais certaines sections montrent clairement des signes d’avoir été générées par une IA sans révision", a-t-il précisé. Ce n'est pas tout : 11 Bit Studios a déjà lancé un site permettant de créer des avatars pour le jeu via l'intelligence artificielle, renforçant l'idée d'une intégration plus structurelle de la technologie dans leurs processus. Même si le studio insiste sur la prédominance de l'expertise humaine, le doute persiste. L'industrie du jeu vidéo est à un carrefour, et la question de la transparence totale autour de l'IA dans la création de contenu reste entière.

FAQ

Pourquoi l'utilisation de l'IA générative dans The Alters est-elle un problème ?



L'utilisation de l'IA générative dans The Alters est problématique car 11 Bit Studios n'a pas déclaré cette pratique sur la page Steam du jeu, comme l'exige Valve depuis janvier 2024 pour tout contenu généré par IA (visuels, code, son, texte).

Quelles preuves de l'usage de l'IA ont été découvertes dans The Alters ?



Des joueurs ont trouvé des réponses directes à des "prompts" d'IA dans les textes du jeu, ainsi que des erreurs de traduction et des formulations caractéristiques de l'IA dans les versions localisées, notamment en portugais brésilien et en coréen.

Comment 11 Bit Studios a-t-il réagi aux accusations concernant l'IA ?



11 Bit Studios a reconnu avoir utilisé de l'IA générative pour certains "actifs" laissés par erreur dans le jeu final et pour des "traductions de dernière minute" sous contrainte de temps. Le studio a présenté ses excuses pour le manque de divulgation.