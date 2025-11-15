La lutte contre la maladie d'Alzheimer explore des pistes toujours plus étonnantes. Loin des molécules complexes, une étude espagnole publiée en avril 2023 met en lumière un acteur inattendu : le menthol.

Des chercheurs du Cima en Espagne ont découvert que la simple exposition à cette odeur empêchait le déclin cognitif chez les souris modèles de la maladie. Une avancée qui force à reconsidérer le lien puissant entre odorat, immunité et santé cérébrale. Aujourd'hui une étude allemande met de nouveau en avant des liaisons entre la perte d'odorat et le développement d'Alzheimer.

Quel est l'effet précis du menthol sur le cerveau ?

Des souris modèles d'Alzheimer ont été exposées au menthol, l'odeur de la menthe, sur une période de six mois. Le résultat : non seulement leur déclin cognitif a été stoppé, mais l'exposition a même amélioré les capacités de jeunes souris saines.

Les chercheurs, menés par Juan José Lasarte, pointent un mécanisme précis : une réduction de l'inflammation cérébrale. L'odeur semble réguler une protéine clé, l'interleukine-1-bêta (IL-1β), connue pour son rôle dans le déclin cognitif.

Pourquoi la perte d'odorat est-elle si liée à Alzheimer ?

Ce n'est pas un hasard si 80% à 85% des patients Alzheimer souffrent de troubles de l'olfaction. C'est souvent le premier signe. Des travaux allemands (Munich) ont montré pourquoi.

La maladie attaque très tôt les neurones reliant le locus coeruleus au bulbe olfactif (le centre de l'odorat). Ces connexions dégénèrent avant même les lésions cérébrales principales, déclenchant une réaction immunitaire (microglies) qui détruit les neurones. La perte d'odorat n'est pas une conséquence, mais un symptôme précoce de la neurodégénérescence.

L'odorat peut-il devenir un outil de diagnostic ?

Absolument. Si la menthe est une piste thérapeutique, l'odorat en général est une piste de diagnostic. Des chercheurs américains (Mass General Brigham) ont développé l'"Aromha Brain Health Test".

Ils ont confirmé que la capacité à identifier, mémoriser et discriminer les odeurs diminue fortement avec les troubles de la cognition légers. L'objectif est clair : utiliser des tests olfactifs simples pour prédire le risque de développer la maladie, des années avant l'apparition des premiers symptômes de perte de mémoire.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'odeur de menthe guérit-elle Alzheimer ?

Non, il faut être très prudent. L'étude espagnole est encourageante mais n'a été menée que sur des souris (modèles murins). Elle montre une prévention du déclin cognitif, pas une guérison. Des recherches supplémentaires sont indispensables pour voir si cet effet se confirme chez l'humain.

Qu'est-ce que la protéine IL-1β ?

L'interleukine-1-bêta (IL-1β) est une protéine impliquée dans l'inflammation. Dans le cerveau, un niveau élevé de cette protéine est associé au déclin cognitif. L'étude suggère que l'odeur de menthol aide à réguler cette protéine, réduisant ainsi l'inflammation cérébrale.

Pourquoi la perte d'odorat est-elle un signe précoce ?

Parce que les structures neuronales responsables de l'odorat (le lien entre le locus coeruleus et le bulbe olfactif) sont parmi les premières attaquées par la dégénérescence liée à la maladie d'Alzheimer, avant même les zones de la mémoire.