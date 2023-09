L'assistant vocal Alexa d'Amazon va connaître une grosse mise à niveau placée sous l'égide de l'intelligence artificielle générative. C'est l'arrivée d'un grand modèle de langage (LLM) spécialement conçu et optimisé pour les interactions vocales, et en tenant compte des cas d'usage d'Alexa.

Les promesses sont des conversations plus naturelles, une plus grande utilité, davantage de personnalisation en fonction du contexte pour Alexa qui gagnera encore en personnalité.

Amazon assure (forcément) que les questions de vie privée, sécurité, contrôle et transparence demeurent au cœur de ses préoccupations.

Source image : Amazon

Vers un super Alexa

Alexa sera capable de comprendre des requêtes nuancées et jusqu'aux signaux non verbaux avec des capteurs, dans le but de répondre de manière plus complète et pour fournir les informations les plus pertinentes quand cela sera nécessaire. Les échanges se feront avec une meilleure fluidité et Alexa pourra par exemple adapter son intonation.

Pour des conversations plus motivantes et intéressantes, Amazon indique qu'Alexa aura un point de vue… même s'il est probable que tout sera bien encadré afin d'éviter des dérives et faire perdre la convivialité d'Alexa.

La nouvelle technologie d'IA générative d'Alexa tirera parti de la connexion à divers appareils et services via des API qui interviendront au moment opportun. Des routines bien plus complexes qu'actuellement pourront être entièrement programmées à la voix pour opérer une série d'actions.

Il sera possible d'obtenir des expériences basées sur des préférences partagées, des interactions avec des services et des informations en lien avec un environnement. Amazon suscite beaucoup d'attentes avec le " nouveau " Alexa et donne un aperçu dans la vidéo ci-dessous.

D'abord aux USA

Les promesses ont souvent été un tantinet exagérées avec les assistants vocaux. La donne a peut-être changé avec l'IA générative pour Alexa, dont le lancement remonte à 2014.

La primeur de l'IA générative pour Alexa sera réservée aux utilisateurs d'un appareil Echo (ancien ou nouveau) aux États-Unis.

" Nous continuerons de développer et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités dans le cadre de la préversion gratuite ", souligne Amazon, sans préciser une date de déploiement hors des États-Unis, ni certains éventuels aspects payants.