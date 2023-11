S'appuyant sur Android (Android Open Source Project ; AOSP), Fire OS est un système d'exploitation développé par Amazon pour ses appareils connectés, dont la tablette tactile Fire et la passerelle multimédia Fire TV pour en citer quelques-uns.

Dans sa version Fire OS 8 la plus récente disponible, ce fork d'Android correspond au niveau d'API 30 pour les applications, soit Android 11 (2020). Nombre d'appareils Fire TV actuellement commercialisés fonctionnent toutefois avec Fire OS 7 qui est basé sur Android 9 (Android Level 28 ; 2018).

Sans être de nature rédhibitoire, il y a donc une certaine forme de retard avec Fire OS. Amazon aurait l'intention d'y remédier en délaissant Android (AOSP) et en introduisant son propre système d'exploitation basé sur Linux. En rappelant qu'Android fait aussi partie de la famille Linux avec un noyau modifié.

Nom de code Vega

Selon Lowpass, Amazon planche sur un tel projet au nom de code Vega depuis au moins 2019, et la majeure partie du développement du système d'exploitation serait déjà terminée. L'accent serait désormais mis sur le SDK (kit de développement) et la meilleure façon d'attirer les développeurs.

Vega aurait recours au framework JavaScript d'applications React Native (développé par Meta) dans le but de faciliter la vie des développeurs, en leur permettant de créer une seule application qui s'exécute sur plusieurs plateformes et types d'appareils. Plus globalement, ce serait un système d'exploitation avec une forte connotation de technologies web.

Grâce à Vega, Amazon aurait l'opportunité de procéder à un toilettage conséquent et pour une meilleure optimisation avec des appareils ciblés, alors qu'Android prend de l'embonpoint. Après tout, même Google a développé Fuchsia OS, en s'écartant cependant davantage de Linux.