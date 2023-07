En Espagne, la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC) inflige une amende d'un montant total de plus de 194 millions d'euros à Apple (143,6 millions d'euros) et Amazon (50,5 millions d'euros).

Selon l'autorité espagnole, les deux groupes ont convenu et mis en œuvre des restrictions de concurrence sur la place de marché en ligne d'Amazon (amazon.es) qui affectent les revendeurs tiers de produits Apple et les produits concurrents d'Apple.

Quand Amazon est devenu un revendeur officiel d'Apple

Les pratiques anticoncurrentielles pointées du doigt émanent de deux contrats signés en octobre 2018. La CNMC écrit que " seul un certain nombre de revendeurs désignés par Apple pouvaient vendre des produits de la marque Apple par l'intermédiaire du site web d'Amazon en Espagne."

C'est fin 2018 qu'Amazon est devenu un revendeur officiel d'Apple dans plusieurs pays. Auparavant, les produits de la marque Apple n'étaient pas disponibles sur Amazon ou seulement vendus sur sa marketplace, avec parfois des produits anciens et des prix variables.

D'après l'autorité espagnole, plus de 90 % des détaillants qui utilisaient le site d'Amazon en Espagne pour vendre des produits Apple ont été bloqués. En outre, les prix payés par les consommateurs pour l'achat de produits Apple vendus en ligne ont augmenté en Espagne.

Possibilité de faire appel de la décision

Pour d'éventuelles pratiques anticoncurrentielles, la CNMC avait annoncé en juillet 2021 l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre d'Apple et d'Amazon. Les deux groupes sanctionnés ont désormais deux mois pour faire appel.