Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud ont annoncé une collaboration pour un service de réseau multicloud. L'initiative combine AWS Interconnect–multicloud et Google Cloud Cross-Cloud Interconnect. L'objectif est de permettre aux clients d'établir rapidement des connexions privées et sécurisées entre les deux environnements.

Comment cette nouvelle solution fonctionne-t-elle ?

Le service abstrait toute la complexité de l'infrastructure physique. Auparavant, les entreprises devaient gérer l'acquisition de connexions physiques, la configuration des adresses IP, la mise en place de sessions de routage BGP et le chiffrement du trafic pour leur réseau multicloud.

Désormais, l'offre conjointe utilise une approche cloud-native gérée. Les clients configurent une ressource dans une console et l'acceptent dans l'autre, et le système provisionne automatiquement des liaisons, sécurisées par défaut avec le chiffrement MACsec.

Quels sont les avantages ?

Le gain de temps est le bénéfice le plus immédiat, passant de plusieurs semaines à quelques minutes. Selon Google, cette simplification transforme le déploiement " d'un projet d'ingénierie complexe en une simple tâche de configuration rapide ".

La flexibilité est aussi au rendez-vous, avec une bande passante à la demande démarrant à 1 Gbit/s (preview) et jusqu'à 100 Gbit/s. Pour la sécurité et la résilience, la solution repose sur une architecture à quad-redondance afin de se prémunir contre les pannes multiples.

Pourquoi cette alliance est-elle stratégique ?

Cette collaboration répond à une tendance de fond avec l'adoption accélérée des architectures multicloud, en partie tirée par l'intelligence artificielle. Une étude Forbes citée par Google indique que 82 % des entreprises prévoient une augmentation de la demande en réseau multicloud à cause de l'IA..

Au-delà d'une offre technique, il s'agit d'un pas vers un écosystème cloud plus ouvert. Les spécifications techniques sont d'ailleurs publiées en open source pour encourager d'autres fournisseurs à rejoindre l'initiative.