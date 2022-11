Amazon propose régulièrement des offres sur son site via l'onglet Ventes Flash et promotions. Parmi ces bons plans, nous pouvons trouver de tout, passant de l'ordinateur portable, à des télévisions ou voir même des vêtements. Pour profiter d'un maximum de ces offres, il est possible de souscrire à Amazon Prime.

Mais quels sont les avantages d'Amazon Prime ?

La livraison gratuite et rapide avec certaines livraisons en un jour ouvré

Des milliers de films et de séries populaires avec Prime Vidéo

Plus de 2 millions de titres à écouter avec Amazon Music Prime et plus de 90 millions de titres avec Amazon Music Unlimited avec 4 mois offerts actuellement.

Des centaines d'ebooks à emprunter avec Prime Reading

L'abonnement Amazon Prime est à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an avec 30 jours d'essai gratuits.

Vous pouvez aussi consulter l'intégralité des Ventes Flash via ce lien.

Et d'autres bons plans sont disponibles sur notre site