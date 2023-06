MàJ : Dans une réaction, Amazon souligne que les produits concernés sont vendus et expédiés par un vendeur tiers présent sur sa place de marché. " Ils ne sont ni vendus ni expédiés par Amazon. "

L'erreur temporaire d'affichage de prix est imputée à une erreur manuelle du vendeur qui fixe directement les prix des produits sur les boutiques d'Amazon.



" Depuis le début de cet incident, nous avons suivi de près l'évolution de la situation aux côtés du vendeur et lui avons apporté notre assistance et notre soutien pour résoudre le problème. "

Quand des produits sont proposés à 1 €… il y a souvent une tentative d'arnaque. Sauf que lorsque ce genre de proposition apparaît sur le site du géant de l'e-commerce Amazon, c'est plutôt une très bonne affaire qui vient à l'esprit, surtout en période de soldes.

Le compte Twitter de Dealabs, pour le partage de bons plans, a repéré hier l'affichage de nombreux articles à 1 € sur Amazon et avec livraison gratuite. Avec un tweet qui s'est approché de 1,5 million de vues, plusieurs internautes ont sauté sur l'occasion, pour des produits pouvant habituellement être vendus des centaines d'euros ou même plus.

Sans être forcément dupes en ayant conscience d'un possible bug d'affichage, certains sont parvenus à passer des commandes et à être dans l'attente d'un e-mail de confirmation. D'autres n'ont pas été assez rapides et n'ont pas été en mesure de le faire, avant le retour d'un affichage normal des prix.

Il faillait tenter au cas où

Le problème technique manifeste a touché le revendeur vidaXL sur Amazon. Il se présente comme un détaillant en ligne international basé aux Pays-Bas. Il se spécialise essentiellement dans la vente de tout ce qui concerne la maison et le jardin.

" Un marchand Amazon a eu un bug ce matin, l'ensemble de son stock est passé à 1 € et les commandes se sont, pour le moment, validées. De mon côté, j'ai une table de jardin, des chaises en bois, un four à pizza barbecue... 11 articles pour 11 balles ", a témoigné Guillaume sur Twitter.

À raison, il a souligné le risque d'annulation des commandes pour erreur manifeste de prix. Selon Le Figaro, " Amazon s'est probablement rendu compte de son erreur. "

Un prix illusoire ou dérisoire

Par le passé, de telles erreurs concernant l'affichage d'un prix ont déjà eu lieu et ont abouti à une annulation des commandes. L'erreur peut profiter au consommateur, mais en vertu de la législation, la vente peut être annulée si le prix est manifestement illusoire ou dérisoire.

Un exemple parmi d'autres est le site de E.Leclerc qui avait proposé en 2017 une console de jeu PlayStation 4 Pro de Sony à un prix de 30 €, au lieu de près de 400 € normalement. Des internautes avaient tenté leur chance en vain en passant commande.

" Il s'agit d'une erreur purement matérielle d'étiquetage informatique, qui a provoqué l'affichage d'un prix erroné d'une console à 30 euros, au lieu de 300 euros (dans le cadre du Black Friday) sur le site des Espaces Culturels E.Leclerc ", avait justifié la marque, en soulignant une distorsion très importante entre le prix réel et le prix affiché.