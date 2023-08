Aujourd'hui, nous allons vous présenter une sélection de disques SSD internes et externes, ainsi que des clés USB. Ces médias flash vous permettent de garder des fichiers et dossiers afin de pouvoir les consulter plus tard. Le stockage flash est particulièrement plus fiable que les disques mécaniques et également plus rapides (affichant des vitesses jusqu'à 10 fois supérieures).

Commençons avec le disque SSD Kingston A400. Ce média flash au format 2,5" SATA se connecte en lieu et place de votre ancien disque dur mécanique, à l'intérieur de votre PC portable, par exemple. Sa capacité de 480 Go vous permet de stocker une multitude de données ainsi que votre système d'exploitation. Il affiche des débits de lecture de 450 Mo/s en et 500 Mo/sec en écriture.

Ce disque SSD Kingston A400 est proposé à 28,40 € au lieu de 51,99 € soit 45% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite, dans un délai de 4 jours.

D'autres disques SSD 2,5" SATA sont également en promotion à savoir :



Et d'autres produits liés au stockage sont à prix réduit comme :

Disque SSD portable

Clé USB

Disque SSD NVMe M.2



