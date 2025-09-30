Amazon présente sa nouvelle génération d'appareils Echo. Ils sont notamment conçus pour accueillir les capacités présentes et futures de l'assistant Alexa+ tirant parti de l'IA générative.

Au total, quatre nouveaux produits sont dévoilés : les enceintes connectées Echo Dot Max et Echo Studio, ainsi que les écrans intelligents Echo Show 8 et Echo Show 11. La promesse est d'offrir " des expériences Alexa plus proactives et personnalisées ".

Du home cinema avec Echo

La gamme 2025 met un accent particulier sur la qualité audio. Des améliorations permettent de créer une véritable expérience de type home cinema en associant jusqu'à cinq enceintes à un Fire TV Stick.

Le nouvel Echo Dot Max promet près de 3 fois plus de basses que l'Echo Dot (5e génération), tandis que l'Echo Studio, 40% plus compact que l'original, reste compatible avec l'audio spatial et le Dolby Atmos.

Amazon insiste sur le fait que des systèmes home cinema coûtent habituellement des milliers d'euros.

Des puces AZ3 et AZ3 Pro taillées pour l'IA

Le véritable bond en avant se situe au cœur des appareils. Amazon a développé ses propres puces, les AZ3 et AZ3 Pro, équipées d'un tout nouvel accélérateur d'IA pour l'exécution des modèles de pointe.

L'AZ3, présente dans l'Echo Dot Max, améliore de 50 % la détection du mot d'activation et le filtrage des bruits de fond. La version AZ3 Pro, intégrée aux autres modèles, supporte des modèles de langage plus complexes.

Cette puissance est couplée à la plateforme de capteurs Omnisense qui fusionne les données pour que l'intelligence artificielle ambiante devienne plus contextuelle.

Les écrans connectés Echo Show (avec AZ3 Pro)

Les écrans connectés ne sont pas oubliés, avec les nouveaux Echo Show 8 et 11 qui arborent un design modernisé. Ils intègrent une nouvelle technologie d'affichage qui maximise l'angle de vue et la clarté, complétée par une caméra de 13 mégapixels pour les appels vidéo.

L'architecture audio a également été revue avec des haut-parleurs stéréo orientés vers l'avant pour un son spatial. Enfin, un support réglable, vendu séparément, est proposé pour optimiser l'angle d'interaction.

Prix et disponibilité

L'Echo Dot Max est annoncé à 109,99 € et l'Echo Studio à 239,99 €, tous deux disponibles le 29 octobre et actuellement en précommande.

Les Echo Show 8 et Echo Show 11 seront commercialisés respectivement à 199,99 € et 239,99 € à partir du 12 novembre, et aussi d'ores et déjà disponibles en précommande.

Reste donc un bémol pour l'arrivée effective d'Alexa+ en France et plus globalement en Europe.