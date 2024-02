En septembre dernier et pour le foyer connecté, Amazon avait dévoilé un tout nouvel appareil Echo baptisé Echo Hub. Il est lancé en France pour faire office d'écran de contrôle mural, même s'il peut également être placé sur une table par exemple, grâce à un support adapté.

Avec Alexa intégré, l'Echo Hub comprend un écran tactile de 8 pouces (1280 x 800 pixels) et propose un tableau de bord personnalisable, afin de regrouper et gérer des appareils de la maison intelligente. L'appareil prend en charge des widgets. Il permet de démarrer des routines et de visionner plusieurs flux de caméras.

Pour l'Echo Hub, Amazon souligne une compatibilité avec des dizaines de milliers de caméras, lumières, serrures, prises, haut-parleurs, thermostats et autres. Il supporte les protocoles Zigbee, Thread et Matter, en plus du Bluetooth LE et Wi-Fi 5. La connexion à Internet se fait en sans fil ou via Ethernet à l'aide d'un adaptateur compatible PoE (Power‑over‑Ethernet).

Sans caméra, mais avec capteur infrarouge

L'Echo Hub n'a pas lui-même de caméra. Il dispose de micros (qui peuvent être coupés), haut-parleurs, capteur de lumière ambiante pour l'affichage et capteur de proximité par infrarouge. Lorsque la présence d'une personne à proximité est détectée, une bascule s'opère entre l'écran d'accueil avec horloge et l'écran de contrôle pour le foyer.

S'il partage des aspects avec les autres appareils Echo Show d'Amazon, l'Echo Hub est une proposition à part qui se concentre essentiellement sur le contrôle des objets connectés.

Introduit aux États-Unis à un prix de 179,99 dollars, l'Echo Hub d'Amazon débarque en France à un prix de 199,99 euros.