Le règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act) comprend des règles générales à appliquer par tous les acteurs en ligne, tandis que des règles renforcées touchent les plus grandes plateformes dépassant le seuil de 45 millions d'usagers dans l'UE.

Pour le DSA et d'ici le 26 juillet prochain, la Commission européenne demande à Amazon de fournir des informations supplémentaires concernant ses mesures prises en matière de transparence des systèmes de recommandation et de leurs paramètres, la tenue d'un référentiel publicitaire et son rapport d'évaluation des risques.

Transparence des recommandations et des publicités

L'exécutif européen se penche en particulier sur le fonctionnement des algorithmes de recommandation utilisés par Amazon et qui sont impliqués dans la génération de suggestions d'achat. Cela comprend " les facteurs d'entrée, les caractéristiques, les signaux, les informations et les métadonnées ", ainsi que les options pour refuser des recommandations basées sur un profilage des données personnelles.

La Commission européenne s'intéresse également au système publicitaire d'Amazon et l'accès à un registre des annonceurs pour les campagnes en cours. En mars dernier, la Cour de justice de l'Union européenne avait rejeté une demande d'Amazon visant à suspendre son obligation de mettre à la disposition du public un registre de publicité.

Amazon assure de sa bonne foi

Dans une réaction obtenue par Reuters, un porte-parole d'Amazon déclare examiner la demande de la Commission européenne et travailler en étroite collaboration avec elle. " Amazon partage l'objectif de la Commission européenne de créer un environnement d'achat sûr, prévisible et fiable. "

" Nous investissons de manière significative dans la protection de notre store contre les acteurs malveillants et les contenus illégaux, et dans la création d'une expérience d'achat digne de confiance. Nous nous sommes appuyés sur cette base solide pour la conformité avec le DSA. "

Comme à chaque fois, la Commission européenne souligne qu'à ce stade, sa demande d'informations ne constitue pas une mise en cause d'Amazon. Reste à Amazon de répondre et de convaincre pour éviter l'ouverture d'une enquête officielle. Le cas échéant, Amazon s'expose à de lourdes sanctions financières pour des infractions.