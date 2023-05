Le groupe Amazon poursuit son effort pour proposer des tablettes tactiles orientées multimédia et accessibles à un tarif attractif. La firme s'appuie toujours sur une version spécifique d'Android sans les services en ligne de Google (il faut passer par un Amazon AppStore pour les applications) et la gamme Fire peut désormais s'appuyer sur plusieurs années d'expérience.

La nouvelle tablette tactile Amazon Fire Max 11 reprend ces bases de divertissement multimédia en cherchant à aller un peu plus loin grâce à de nombreux accessoires qui pourront aussi en faire un outil de productivité et de prise de note.

Grand affichage 11 pouces et WiFi 6

Avec son affichage 11 pouces en résolution 2000 x 1200 pixels, elle va au-delà des Fire HD 10 et Fire HD 10 Plus en perdant légèrement en densité de pixels (213 ppi, contre 224 ppi pour les Fire HD 10).

La tablette embarque un processeur MediaTek octocore 2,2 GHz avec 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d'espace de stockage, extensible à 1 To par carte mémoire.

Elle dispose dans sa bordure relativement épaisse un capteur photo de 8 mégapixels pour la visioconférence et un module 8 mégapixels à l'arrière, avec enregistrement vidéo en 1080p.

On pourra compter sur du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2 pour les connectivités sans fil et sa batterie assurera 14 heures de fonctionnement. Elle se recharge avec le chargeur 9W inclus ou pourra supporter des chargeurs jusqu'à 15W (en option) pour 3h30 de charge.

Des accessoires pour la productivité

Si elle dispose d'une connectique USB-C, la Fire Max 11 ne propose pas de prise casque dédiée. Il faudra donc passer par un casque sans fil Bluetooth, des écouteurs avec prise USB-C ou un adaptateur USB-C / jack 3,5 mm pour utiliser un casque classique.

La tablette Amazon Fire Max 11 est présentée comme un hub multimédia pour du jeu, du visionnage de vidéos ou de la lecture d'ebooks mais elle offre la possibilité d'aller plus loin avec son dock / clavier et le support d'un stylet, ce qui pourra en faire un produit 2 en 1 d'appoint.

On notera également la présence d'un lecteur d'empreintes logé dans le bouton d'alimentation sur la tranche. A l'aide de l'assistant Alexa, la tablette pourra aussi servir à gérer la domotique.

La tablette Amazon Fire Max 11 n'est pas encore proposée en France mais le site WinFuture signale qu'elle est déjà disponible en Allemagne pour des tarifs de 269,99 € en version 64 Go et 439,97 € pour le modèle 128 Go.