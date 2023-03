Aujourd'hui, Amazon fait parler de lui. En effet, avant les ventes flash, le leader du e-commerce européen nous propose une gamme de produits siglés de la marque. Nous allons vous en présenter une sélection.

Commençons avec le Amazon Fire TV Cube. Ce lecteur multimédia, entièrement contrôlable via la voix, vous permet de diffuser de la vidéo, d’utiliser votre application de streaming préférée (Netflix, Prime video, Disney+ et bien d'autres) ainsi que regarder du flux en haute qualité, allant jusqu'à la définition 4K.

Cet Amazon Fire TV Cube est vendu 139,99 € au lieu de 159,99 € soit -13% chez Amazon. La livraison est prévue pour le lendemain, gratuitement.

Continuons avec l'écran connecté Amazon Echo show 8. Ce boitier possède un écran tactile de 8" et nous pouvons les contrôler par la voix grâce à Alexa. Il permet de gérer la maison, toute sa partie domotique et vous pouvez le déclencher à distance (idéal pour jeter un œil dans la maison lorsque l'on est à l'extérieur). Cet écran connecté est compatible avec toutes les applications Android dont, par exemple, Amazon Music, Spotify, Deezer et bien d'autres.

Cet écran connecté Amazon Echo show 8 est vendu 89,99 € au lieu de 94,99 € soit 5% de réduction. La livraison est gratuite pour le lendemain.

D'autres articles sont également en promo à savoir :







