Amazon dévoile une modernisation de son écosystème Fire TV qui touche plus de 300 millions d'appareils vendus dans le monde. Selon le groupe, les utilisateurs aux États-Unis passent 12 minutes à chercher un programme. Une durée moyenne en augmentation, d'où l'idée de repenser l'interface.

Une nouvelle interface utilisateur pour améliorer la navigation

La nouvelle interface utilisateur de Fire TV doit être à la fois plus esthétique et plus performante. Visuellement, elle adopte un design moderne avec des coins arrondis, des dégradés de couleurs revus et une typographie actualisée.

Sur le plan technique, Amazon affirme que la réécriture du code sous-jacent permet des gains de performance, rendant l'expérience 20 à 30 % plus rapide sur certains appareils. Une des améliorations attendues est l'augmentation du nombre d'applications pouvant être épinglées sur l'écran d'accueil, qui passe de six à vingt applications.

La navigation a été simplifiée grâce à des raccourcis. Un appui long sur le bouton d'Accueil de la télécommande ouvre un panneau d'accès rapide aux commandes les plus utilisées, comme les paramètres audio, l'affichage des caméras Ring ou la gestion de la maison connectée.

Dans les pays où il est disponible, l'assistant Alexa+ avec IA générative est intégré à tous les niveaux pour permettre des recherches conversationnelles, l'ajout de titres à une liste de lecture ou le saut vers une scène précise d'un film.

Sans oublier l'application mobile Fire TV

L'application mobile Fire TV est également transformée pour devenir un véritable second écran et afin de refléter de manière cohérente le nouveau design de l'interface TV.

Auparavant principalement utilisée comme télécommande de secours, elle permettra de naviguer dans les contenus, de gérer la liste de lecture et de lancer la lecture directement sur le téléviseur depuis son smartphone.

Le déploiement progressif de la nouvelle interface et de l'application mobile commencera à partir du mois prochain aux États-Unis, et sur une sélection d'appareils Fire TV. Il sera ensuite étendu à d'autres pays et à un plus grand nombre d'appareils au cours du printemps.