Il y a du changement dans la famille de produits Fire TV d'Amazon. Le Fire TV Stick HD est lancé aux côtés du Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Cube. Le Fire TV Stick HD va remplacer les anciens Fire TV Stick et Fire TV Stick Lite.

Toujours au format de clé HDMI, le Fire TV Stick HD est l'occasion pour Amazon de simplifier son offre. Il est annoncé avec un processeur quad-core à 1,7 GHz, la prise en charge Full HD et HDR, une compatibilité HDMI ARC.

Amazon détaille du 1080p et 720p à jusqu'à 60 images par seconde, le support des formats vidéo HDR10, HDR10+, HLG, H.265, H.264 et VP9, le format audio Dolby Atmos, Dolby Digital, son surround Dolby Digital+ et pass-through audio HDMI.

Disposant d'une capacité de stockage de 8 Go et 1 Go de mémoire vive, le Fire TV Stick HD profite d'une connectivité Wi-Fi 5 et Bluetooth 5.0. Il est avec télécommande vocale Alexa à l'apparence légèrement remaniée.

Pas de vidéo en direct en incrustation, fonctionnalité écran dynamique Fire TV, mains-libres avec Alexa ou contrôle d'autres appareils qui demeurent des possibilités offertes avec les appareils Fire TV plus haut de gamme.

Plus cher pour l'entrée de gamme

Les derniers Fire TV Stick Lite et Fire TV Stick sont des modèles de 2021. Plus onéreux, le Fire TV Stick HD est proposé à 44,99 €. Le Fire TV Stick 4K, Fire TV Stick 4K Max et Fire TV Cube sont respectivement à 69,99 €, 79,99 € et 159,99 €.