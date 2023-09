Depuis maintenant cinq ans, Amazon France s'adonne à un exercice de transparence sur ses résultats financiers. Une démarche qui avait été initiée alors que le géant de l'e-commerce était pointé pour un manque en la matière, avec en filigrane la question du paiement des impôts en France.

Pour 2022, Amazon France communique sur un chiffre d'affaires de 10,5 milliards d'euros. Pour l'Hexagone, le groupe avait annoncé des revenus à hauteur de 9 milliards d'euros en 2021, 7,3 milliards d'euros en 2020 et 5,7 milliards d'euros en 2019.

Ces revenus correspondent aux ventes en propre du groupe et aux commissions prélevées sur les ventes des vendeurs tiers sur sa place de marché (marketplace). Par ailleurs, l'activité cloud via AWS (Amazon Web Services) est également prise en compte.

" Environ 16 000 petites et moyennes entreprises françaises nous font confiance pour développer leurs activités. […] En 2022, elles ont vendu plus de 90 millions de produits sur Amazon, soit un chiffre en augmentation de plus de 10 % par rapport à 2021 ", déclare Amazon France.

Source image : Amazon ; capture YouTube

À la louche pour les impôts

Amazon ne dévoile pas le montant de l'impôt sur les sociétés pour 2022, mais évoque plus de 1,7 milliard d'euros de prélèvements obligatoires liés à ses activités en France, dont plus de 580 millions d'euros de prélèvements directs (impôt sur les sociétés, cotisations patronales, impôts locaux…).

À titre de comparaison et pour 2021, les prélèvements obligatoires d'Amazon en France avaient atteint plus de 1 milliard d'euros, dont plus de 470 millions d'euros de prélèvements directs.

Du côté de l'emploi, le groupe revendique plus de 20 000 salariés en CDI et le titre de " premier créateur d'emplois directs en France ", tout en soulignant des dépenses de plus de 20 milliards d'euros depuis 2010.

" Ce chiffre comprend à la fois la construction de nouvelles infrastructures et nos dépenses de fonctionnement telles que la rémunération de nos salariés ", précise Amazon France.