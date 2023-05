Jusqu'au 28 mai, Amazon lance la Gaming Week durant laquelle vous allez pouvoir trouver du matériel spécialisé dans divers domaines high tech et jeu vidéo. Tout y passe, du PC portable au casque audio en passant par les composants informatiques.

À cette occasion, nous vous avons concocté un top 10 des plus belles offres que nous avons trouvé.

Commençons par la carte graphique Asus TUF NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition. Cette carte graphique est dotée d'un triple ventilateur à double roulement à refroidissement semi-passif. Elle est dotée de 8 Go de mémoire dédiée et affiche 3 ports DisplayPort et 2 HDMI. Elle prendra 2 slots dans votre boitier PC.

Cette carte graphique Asus TUF NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti OC Edition est vendue 446 € soit 17% de réduction chez Amazon. La livraison est gratuite pour le lendemain.





D'autres produits sont également en promotion pour la Amazon Gaming Week comme :



Toutes ces offres, et bien d'autres sont disponibles sur le site officiel Amazon.