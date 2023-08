Après un test au cours de ces derniers mois, Amazon officialise le recours à l'IA générative pour les commentaires en ligne et avis sur les articles mis en vente sur sa plateforme. Ce n'est toutefois pas un déploiement à grande échelle.

Selon le géant de l'e-commerce et pour une large sélection de produits, l'IA générative pour les avis des clients concerne un sous-ensemble d'acheteurs aux États-Unis avec l'application mobile Amazon. Le cas échéant, il est clairement signalé une contribution de l'IA.

Un résumé des avis écrits

L'IA générative opère afin de proposer directement sur la page produit un court paragraphe qui résume les avis des clients. Il doit mettre en évidence les caractéristiques du produit et l'opinion des clients fréquemment mentionnée dans les avis.

Ce type de résumé par IA soulignera ce que les clients ont aimé et n'ont pas aimé, même si ce sont les aspects positifs d'un produit qui semblent être le plus mis en avant. L'IA présente des informations clés à la manière de filtres qui permettent de retrouver plus facilement les commentaires faisant mention de certains attributs du produit.

" Un client qui cherche à savoir si un produit est facile à utiliser peut simplement faire apparaître des avis mentionnant la ' facilité d'utilisation ' en appuyant sur cet attribut du produit dans les points forts de l'avis généré par IA ", explique à titre d'exemple Amazon.

En s'appuyant sur les achats vérifiés

Amazon précise que ses modèles d'IA continueront d'être améliorés et en tenant compte des retours des utilisateurs. Sur cette base, les avis des clients générés par IA seront plus amplement déployés au cours des prochains mois.

À noter que les nouveaux avis générés par IA ne s'appuient que sur les commentaires de confiance qui proviennent d'achats vérifiés.