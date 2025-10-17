Amazon lance déjà le compte à rebours des fêtes de fin d’année en présentant sa liste de "Jouets Coup de Cœur 2025", inspirée par les tendances de consommation et de recherche observées sur le site.

Selon une étude OpinionWay pour Amazon, 64 % des Français expriment des préoccupations financières à l’aube des achats de fin d'année. Cependant, ils comptent consacrer en moyenne 35 % de leur budget aux jeux et jouets, contre 29 % en 2024.

Les parents suivent généralement les listes de souhaits de leurs enfants (78 %), mais 38 % choisissent également des cadeaux qui leur plaisent. Parmi les jouets les plus demandés figurent les jeux de société (42 %), les loisirs créatifs (39 %) et les jeux de construction (31 %).

La sélection "Jouets Coup de Cœur 2025" propose des options pour tous les budgets. Et jusqu'au 23 octobre, une remise de 10 % est appliquée au moment de passer la commande sur les dix jouets de cette sélection comprenant :