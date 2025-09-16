Aux faux airs de deuxième événement Prime Day dans l'année, Amazon récidive avec les Jours Flash Prime. La première édition avait eu lieu en 2023, puis une deuxième édition avait suivi en 2024. Réservée aux membres Prime d'Amazon, la troisième édition de cet événement shopping se déroulera les 7 et 8 octobre prochains.

D'une durée de 48 heures, les Jours Flash Prime se positionnent en amont du Black Friday qui est le rendez-vous généralement consacré pour tenter de réaliser de bonnes affaires dans la perspective des fêtes de Noël.

Les Jours Flash Prime 2025 concerneront un peu plus d'une quinzaine de pays*, dont la France, la Belgique, le Luxembourg et le Canada. Ils auront lieu pour la première fois en Irlande, en Colombie et au Mexique.

Amazon évoque des économies sur des centaines de milliers d'offres, y compris sur de grandes marques françaises et internationales, pour un large panel de catégories.

Pour la fidélisation avec Prime

De la même manière que le Prime Day, les Jours Flash Prime d'Amazon sont une grosse publicité pour l'abonnement Prime et la fidélisation des clients. En France, cet abonnement est proposé à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.

Pour les étudiants et les 18-24 ans, il existe une offre Prime à 3,49 € par mois ou 34,95 € par an. Amazon continue en outre de proposer un essai gratuit pour les nouveaux abonnés.

* Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Colombie, Espagne, États-Unis, France, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Pays-Bas, Pologne, Royaume-Uni, Singapour et Suède.