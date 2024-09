Aux faux airs de deuxième événement Prime Day dans l'année, Amazon réitère avec les Prime Big Deal Days ou les Jours Flash Prime. Après une première édition en 2023, cet événement shopping réservé aux membres Amazon Prime aura lieu les 8 et 9 octobre prochains.

D'une durée de 48 heures, les Jours Flash Prime se positionnent en amont du Black Friday qui est le rendez-vous globalement consacré pour tenter de réaliser de bonnes affaires dans la perspective des fêtes de Noël. Manifestement, Amazon y retrouve son compte.

Les Jours Flash Prime 2024 concerneront près d'une vingtaine de pays*, dont la France, la Belgique et le Luxembourg. Ils auront lieu pour la première fois en Turquie et seront en décalé plus tard en octobre pour le Japon.

Amazon évoque une vaste sélection de promotions sur des produits de grandes marques couvrant toutes les catégories, y compris les produits high-tech avec des marques comme Acer et Philips. Les propres produits d'Amazon ne seront évidemment pas oubliés.

Pour la fidélisation avec Amazon Prime

De la même manière que le Prime Day, les Jours Flash Prime d'Amazon sont une grosse publicité pour l'abonnement Amazon Prime et la fidélisation de clients. En France, cet abonnement est proposé à 6,99 € par mois ou 69,90 € par an.

Avec Prime Student, les 18-24 ans ont la possibilité de bénéficier d'un essai gratuit pendant 90 jours, puis de payer 3,49 € par mois ou 34,45 € par an. Hormis l'offre spéciale étudiants, les nouveaux abonnés Amazon Prime peuvent profiter d'un essai gratuit de 30 jours.

* Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, France, Italie, Japon, Luxembourg, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Turquie.