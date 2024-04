Aux États-Unis, Amazon abandonne sa technologie Just Walk Out pour ses épiceries de proximité Amazon Fresh. Elle sera remplacée par une solution de chariot intelligent et connecté Dash Cart, également mise au point par le groupe.

Avec le système Just Walk Out, des produits pris ou reposés dans les rayons sont automatiquement détectés. La technologie s'appuie notamment sur de la vision artificielle, une fusion de capteurs et du machine learning.

Lorsqu'un client quitte un magasin, il le fait sans devoir faire la queue ou passer à la caisse. Le suivi des achats s'opère dans un panier virtuel. Le client reçoit la facture via une application sur smartphone et paie ses achats par l'intermédiaire de son compte Amazon.

En filigrane… un échec

Selon le Wall Street Journal, il y a actuellement 44 épiceries Amazon Fresh aux États-Unis et 27 d'entre elles ont recours à la technologie Just Walk Out. Cette dernière sera toujours utilisée dans des magasins Amazon Go, ainsi que des petites boutiques Amazon Fresh au Royaume-Uni. Elle continuera également à être proposée auprès de tiers.

Moins ambitieuse sur le plan technologique, la solution Amazon Dash Cart - essentiellement un scanner et un écran intégrés au chariot - offre les mêmes avantages pour les clients, dont la possibilité d'éviter une file d'attente à la caisse.

Même si Amazon ne le reconnaîtra sans doute pas, c'est un sentiment d'échec pour l'onéreuse technologie Just Walk Out et une fiabilité sujette à caution.

Moins efficace qu'attendu ?

The Information avait évoqué de nombreux problèmes techniques pour un système introduit en 2016. Même après plusieurs années de travail sur le projet, Just Walk Out aurait nécessité mi-2022 environ 700 évaluations humaines pour 1 000 transactions, alors que l'objectif en interne aurait été de 20 ou 50 pour 1 000 ventes.

Selon le rapport de The Information, plus d'un millier de personnes en Inde travaillaient sur Just Walk Out, notamment sur l'examen manuel des transactions et l'étiquetage (ou annotation) des images des vidéos, afin d'entraîner le modèle de machine learning.

Tout en soulignant l'entraînement nécessaire d'un modèle sous-jacent de machine learning, Amazon a contesté de tels chiffres. À Gizmodo, un porte-parole d'Amazon indique qu'une " petite minorité des visites commerciales " sont validées par des employés quand l'IA est dans l'incapacité de déterminer un achat.