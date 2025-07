Fin 2024, Amazon avait renouvelé sa gamme de liseuses Kindle et avait introduit le Kindle Colorsoft en tant que premier Kindle avec couleur. En l'occurrence, un modèle Kindle Colorsoft Signature Edition. C'est aujourd'hui une autre itération qui fait son apparition.

Une baisse de prix 10 % et 50 % de stockage en moins

Le principal changement du nouveau Kindle Colorsoft est au niveau du prix pour en faire un Kindle en couleur plus accessible. Un prix de 269,99 € qui représente une économie de 30 € par rapport au Kindle Colorsoft Signature Edition, soit une baisse de 10 % qui peut toujours être bonne à prendre.

La différence de prix a toutefois un… coût. La capacité de stockage est réduite de moitié et tombe ainsi à 16 Go. Par ailleurs, le modèle Kindle Colorsoft Signature Edition conserve d'autres avantages, dont un éclairage frontal qui s'ajuste automatiquement à la lumière ambiante et la recharge sans fil.

Rappelons une technologie E Ink Kaleido et un écran de 7 pouces, avec résolution de 300 pixels par pouce en noir et blanc et 150 ppp pour l'affichage d'un contenu en couleur.

Bénéficiant d'une certification IPX8 (immersion dans de l'eau douce jusqu'à 2 mètres de profondeur pendant 60 minutes), le Kindle Colorsoft promet une autonomie de huit semaines. Une charge complète s'opère en moins de 2,5 heures via un adaptateur secteur USB-C à 9 W.

Davantage de lecture avec Kindle en couleur

« Nos clients adorent lire sur Kindle en couleur. En moyenne, ils passent plus de temps sur Kindle Colorsoft et lisent des centaines de pages de plus que sur nos autres appareils Kindle », indique Amazon.

Le groupe assure que le nouveau modèle 16 Go de Kindle Colorsoft « offre tout ce que nos clients aiment chez Kindle en couleur », notamment un écran Colorsoft à contraste élevé et des changements de pages rapides.