Amazon (Amazon Web Services ; AWS) entre de plain-pied dans la guerre des outils pour développeurs s'appuyant sur l'IA avec l'environnement de développement (IDE) agentique baptisé Kiro.

Cet assistant de code doit aller plus loin que le « vibe coding » qui consiste à créer des applications à partir de simples conversations avec une IA. Une production de code souvent rapide, mais du code mal documenté et difficile à faire évoluer.

Du vibe coding au code viable

Le « vibe coding », c'est un peu magique au début. En enchaînant les prompts, une application fonctionnelle apparaît.

Le problème est que ce processus laisse derrière lui un grand vide en matière de documentation et de planification. Les décisions prises en cours de route ne sont pas tracées, ce qui fait de la maintenance future un véritable casse-tête.

C'est cette lacune que Kiro entend combler. L'objectif revendiqué est ainsi de passer du « vibe coding au code viable ».

Specs et Hooks : deux piliers avec Kiro

Pour structurer ce processus, Kiro s'appuie sur deux fonctionnalités. D'abord, les Specs. À partir d'une seule instruction, comme « Ajouter un système d'avis pour les produits », Kiro génère un ensemble complet de documents : exigences fonctionnelles, schémas de base de données, diagrammes de flux de données... Ces spécifications restent synchronisées avec le code à mesure qu'il évolue pour que la documentation ne devienne jamais obsolète.

Ensuite, viennent les Hooks. Il s'agit d'automatisations intelligentes qui se déclenchent sur des actions précises, comme la sauvegarde d'un fichier. Ces agents en tâche de fond agissent tel un développeur expérimenté qui veille au grain.

Par exemple, un Hook peut mettre à jour automatiquement les fichiers de test après la modification d'un composant, actualiser la documentation d'une API ou encore scanner le code à la recherche de failles de sécurité avant un commit.

Amazon entre dans l'arène pour transformer le développement

Avec Kiro, Amazon dit vouloir « résoudre les défis fondamentaux qui rendent la création de logiciels si difficile », de l'alignement des équipes à l'élimination de la dette technique. Patron d'Amazon, Andy Jassy estime que l'outil « a une chance de transformer la façon dont les développeurs créent des logiciels ».

Construit sur la base de Code OSS (un dérivé de VS Code), Kiro assure une transition pour les habitués de l'écosystème de Microsoft. Disponible gratuitement pendant la période de préversion, Kiro proposera à terme des formules gratuites et payantes (Pro à 19 dollars par mois et Pro+ à 39 dollars par mois).

À noter que le principal modèle d'IA sur lequel s'appuie Kiro est Claude Sonnet 4 (Anthropic), tandis que Claude Sonnet 3.7 peut également intervenir. La prise en charge de modèles supplémentaires interviendra ultérieurement.